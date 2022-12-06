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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۹

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات کهگیلویه وبویراحمد:

۹۰درصدروستاهای کهگیلویه و بویراحمداز اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند

۹۰درصدروستاهای کهگیلویه و بویراحمداز اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند

یاسوج- مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات کهگیلویه وبویراحمد گفت: در طرح اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات۹۰درصدروستاهای استان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رادمنش شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اکثر این روستاها دارای نسل چهارم اینترنت هستند و اعتبار اجرای این طرح نیز شصت میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه این اعتبار از محل اعتبارات ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین شده است، گفت: روستاهای ده بزرگ فیروزآباد، یوسف آباد و داوود آباد مختار روستاهایی هستند که با راه اندازی این ایستگاه ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

رادمنش تصریح کرد: ۲۳۸ خانوار در این دو روستا، با راه اندازی یک ایستگاه ارتباطی، تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت قرار می‌گیرند.

وی افزود: برای اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پر سرعت تلاش می‌کنیم.

کد مطلب 5648838

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    نظرات

    • ایران دوست IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
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      چرا روستاهای شهرستان دنا ومارگون ولوداب وکبکیان که 90 درصد روستاهاش اینترنت ندارند صحبتی نمی کنید.. 98درصد روستاهای شهرستان مارگون.. 99درصدروستاهای لوداب.. 85درصد روستاهای شهرستان دنا به کلی یااینترنت ندارندویافقطEضعیف است.. بدترین عملمرد رابین نهادها نهاد ارتباط وفناوری بوده وفقط به شعارنیست مردم

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