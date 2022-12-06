به گزارش خبرنگار مهر، محمود رادمنش شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: اکثر این روستاها دارای نسل چهارم اینترنت هستند و اعتبار اجرای این طرح نیز شصت میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه این اعتبار از محل اعتبارات ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین شده است، گفت: روستاهای ده بزرگ فیروزآباد، یوسف آباد و داوود آباد مختار روستاهایی هستند که با راه اندازی این ایستگاه ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

رادمنش تصریح کرد: ۲۳۸ خانوار در این دو روستا، با راه اندازی یک ایستگاه ارتباطی، تحت پوشش خدمات اینترنت پرسرعت قرار می‌گیرند.

وی افزود: برای اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پر سرعت تلاش می‌کنیم.