اجرای طرح غربالگری بینایی سنجی در ۶۴ پایگاه ایلام

حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه غربالگری بینایی سنجی و تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در پایگاه‌های بهزیستی استان در حال انجام است و تاکنون بیش از ۱۵ هزار کودک ایلامی غربالگری بینایی شده‌اند.

وی بیان کرد: سن تشخیص و درمان کودکان ۳ تا ۶ سال است و در صورت از دست دادن زمان طلایی تشخیص درمان، صدمات جبران ناپذیری به کودکان وارد می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: کودکانی که در طرح پیشگیری از تنبلی چشم بینایی سنجی شوند در صورت نیاز به کمک برای تامین هزینه‌های عینک و جراحی چشم از طرف سازمان بهزیستی حمایت می‌شوند.