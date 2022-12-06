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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۲۱:۲۱

مدیرکل بهزیستی ایلام خبر داد؛

اجرای طرح غربالگری بینایی سنجی در ۶۴ پایگاه ایلام

اجرای طرح غربالگری بینایی سنجی در ۶۴ پایگاه ایلام

ایلام-مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: طرح غربالگری بینایی سنجی با هدف پیشگیری از تنبلی چشم در ۵۴ پایگاه ثابت و ۱۲ پایگاه سیار در استان ایلام اجرا می‌شود.

حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه غربالگری بینایی سنجی و تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال در پایگاه‌های بهزیستی استان در حال انجام است و تاکنون بیش از ۱۵ هزار کودک ایلامی غربالگری بینایی شده‌اند.

وی بیان کرد: سن تشخیص و درمان کودکان ۳ تا ۶ سال است و در صورت از دست دادن زمان طلایی تشخیص درمان، صدمات جبران ناپذیری به کودکان وارد می‌شود.

وی همچنین اضافه کرد: کودکانی که در طرح پیشگیری از تنبلی چشم بینایی سنجی شوند در صورت نیاز به کمک برای تامین هزینه‌های عینک و جراحی چشم از طرف سازمان بهزیستی حمایت می‌شوند.

کد مطلب 5648848

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