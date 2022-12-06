مسمومیت ۸ نفر در حادثه گازگرفتگی در علویجه

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۵۷ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در شهرک بزرگ علویجه خیابان نام آوران گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه به دلیل خارج شدن لوله بخاری اتفاق افتاده است، اضافه کرد: ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه ۸ نفر شامل چهار مرد ۱۸ تا ۲۰ سال و چهار خانم ۲۱ تا ۳۶ سال دچار مسمومیت شدند، ادامه داد: مسموم شدگان در این حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.