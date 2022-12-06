توجه به بهبود معیشت، اشتغال زایی و محرومیت زدایی، اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی عصر سه شنبه در نشست مشترک فرمانداران استان با معاونین و مشاوران استاندار و مدیران ستادی استانداری که به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: فرمانداران با آغوش باز پیگیر تأمین مطالبات بحق مردم و جبران عقب افتادگی‌ها در سطح شهرستان‌های استان باشند تا اهداف عالیه نظام را در آذربایجان غربی پیاده سازیم.

وی همچنین با تاکید بر پیگیری اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری و رسیدگی به امورات مردم، خاطرنشان کرد: با رشد سرمایه گذاری در شهرستان‌ها، شاهد رفع بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی جامعه خواهیم بود و تأمین مطالبات اقتصادی، در نهایت جلب رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بر پیگیری احیای واحدهای راکد تولیدی نیز تاکید کرده و افزود: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان‌های استان توسط فرمانداران برای جذب سرمایه گذار شناسایی و معرفی شود.

کرمی همچنین به اهمیت توسعه بخش‌های کشاورزی و معدن آذربایجان غربی اشاره کرده و ادامه داد: بهره برداری از معادن به عنوان پیشران توسعه استان و شهرستان‌ها مورد تاکید استاندار آذربایجان غربی می‌باشد که از سوی فرمانداران باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی با گلایه از عملکرد برخی از بانک‌ها در ارائه تسهیلات و حمایت از توسعه استان، افزود: فرمانداران بر عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی، نظارت جدی داشته باشند.