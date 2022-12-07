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۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۵:۳۰

توصیه محققان استرالیایی؛

ورزش تاثیر مثبت بر روند درمان سرطان سینه دارد

ورزش تاثیر مثبت بر روند درمان سرطان سینه دارد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یک برنامه ورزشی می‌تواند به بیماران مبتلا به سرطان سینه که تحت پرتودرمانی هستند، کمک کند تا احساس خستگی را کاهش دهند و کیفیت زندگی بهتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دانشگاه ادیت کوان در استرالیا ۸۹ زن را در این مطالعه بررسی کردند؛ ۴۳ نفر از زنان در بخش ورزش شرکت کردند. گروه کنترل فعالیت ورزشی نداشت.

ورزشکاران یک برنامه ۱۲ هفته‌ای خانگی انجام دادند که شامل جلسات تمرین مقاومتی هفتگی و ۳۰ تا ۴۰ دقیقه ورزش هوازی بود.

محققان دریافتند بیمارانی که ورزش می‌کردند در مقایسه با گروه کنترل، در طول و بعد از پرتودرمانی سریع‌تر از خستگی ناشی از سرطان بهبود می‌یابند. ورزشکاران همچنین شاهد افزایش قابل توجهی در کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی بودند که می‌تواند شامل معیارهای آرامش عاطفی، فیزیکی و اجتماعی باشد.

«جورجیوس ماوروپالیاس»، سرپرست این مطالعه، گفت: «ما متوجه شدیم که میزان بسیار کمتر ورزش نسبت به آنچه در دستورالعمل‌های ملی توصیه می‌شود، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر خستگی مرتبط با سرطان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در طول و بعد از رادیوتراپی داشته باشد.»

دستورالعمل ملی استرالیا برای بیماران سرطانی بر ۳۰ دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط پنج روز در هفته یا ۲۰ دقیقه ورزش هوازی شدید سه روز در هفته تاکید دارد. این میزان ورزش علاوه بر تمرینات قدرتی دو تا سه روز در هفته است.

به گفته محققان، این مطالعه نشان داد که یک برنامه ورزشی خانگی در طول پرتودرمانی ایمن، امکان پذیر و مؤثر است.

کد مطلب 5648878

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