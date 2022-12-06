آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار هواشناسی سطح زرد اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی و ماندگاری هوای سرد در کل استان (دمای کمینه زیر صفر درجه سانتیگراد) تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از جوی پایدار تا اواخر هفته در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن غبار، پتانسیل افزایش آلاینده‌ها و در بعضی ساعات کاهش کیفیت هوا در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز متذکر شد: افراد آسیب‌پذیر شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از حضور بلند مدت در فضای باز خودداری کنند.