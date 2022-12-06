انقلاب اسلامی تمام هیمنه نظام سلطه را شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه ایلام، اظهار کرد: دانشجویان آگاه، بصیر و بینا به حضور نیکسون رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه اعتراض کردند و متاسفانه دانشجویان قربانی ورود نیکسون به کشور شدند و به شهادت رسیدند، ۱۶ آذر دو ویژگی استکبار ستیزی و شهادت دانشجویان دارد و خاستگاه اصلی استکبار ستیزی در کشور دانشگاه و دانشجویان هستند و نباید این موضوع توسط دانشجویان ما به فراموشی سپرده شود.

وی بیان کرد: ۱۶ روز یک تاریخی در کشور است که در دانشگاه‌های کشور این روز، مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرد، دانشجویان نیروهای پیش برنده و بصیر و آگاه هستند و تحلیل می‌کنند و برای بصیرت افزایی و آگاهی جامعه خود نقش آفرین هستند.

امام جمعه ایلام گفت: امروز در شرایطی هستیم که انقلاب اسلامی، هویت ملی، ایرانی و اسلامی را احیا کرد و تمام هیمنه نظام سلطه را شکسته است، آمریکایی‌ها از ملت ایران حق توحش می‌گرفتند و بر اساس قانون کاپیتولاسیون هیچ کسی نمی‌توانست بر علیه آمریکایی‌ها در کشور اعلام جرم کند.

حجت الاسلام کریمی تبار یادآور شد: اگر یکی آمریکایی هر جرمی در کشور انجام می‌داد، بر اساس قانون مصونیت قضایی آمریکایی‌ها، هیچ مقامی در کشور حق نداشت که بر علیه آنان شکایت و دادخواهی کند.

وی بیان کرد: امام راحل بر علیه این قانون قیام خود را آغاز کرد و خدا کمک کرد که انقلاب اسلامی پیروز شد، دشمن از همان اول پیروزی انقلاب، یک جنگ تمام عیار را بر علیه نظام و انقلاب اسلامی را آغاز کرد و این در حالی است که این تحریم‌ها و تهدیدها اگر بر علیه هر کشوری انجام می‌شد، نمی‌توانست در برابر آن مقاومت کند اما ملت ایران همچنان در برابر این جنگ تمام عیار ایستاده‌اند.

امام جمعه ایلام یادآور شد: دشمنان امروز خود اذعان می‌کنند که قدرت نظام اسلامی به گونه‌ای است که نمی‌توانند با این اغتشاشات و ناآرامی‌ها به آن خدشه‌ای وارد کنند.

حجت الاسلام کریمی تبار در ادامه با اشاره به پیوند بین علم و صنعت، گفت: امروز لازم است که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه فعال شده و مسئولان از این ظرفیت‌ها در قالب طرح‌های دانش بنیان حمایت‌های لازم را انجام دهند.