ماجرای جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت، یکی از دو حوزه استراتژیک است که از حساسیت‌های بالایی برخوردار است. زیرا، موضوع سلامت مردم، در سطح امنیت و شاید بالاتر از امنیت نیز قرار داشته باشد. از همین رو، بروز کوچک‌ترین مشکل در حوزه سلامت، با واکنش‌های مردم و مسئولان مواجه می‌شود و در نهایت، پای مجلس به میان می‌آید.

عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در توضیح دلایل استیضاح وزیر بهداشت، گفت: عدم به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب، عدم مدیریت به هنگام و علاج جویانه مجموعه عوامل درون و برون سازمانی وزارت بهداشت که موجب بسیاری از خسارات در زنجیره تأمین، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی کشور، خصوصاً در ماه‌های اخیر شده است از جمله دلایل قید شده در طرح استیضاح وزیر بهداشت است.

شاید بتوان گفت که بهرام عین‌اللهی تنها وزیر بهداشت در دولت‌های مختلف بوده که تاکنون بیشترین تذکر را از مجلس دریافت کرده و به دفعات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم، به مجلس فراخوانده شده است.

روز گذشته نیز به دنبال دریافت کارت زرد مجلس، موضوع استیضاح او کلید خورد تا نشان دهد که شرایط حوزه سلامت کشور بحرانی است.

بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند می‌توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح است که حداقل به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد.

ناگفته نماند، موضوع استیضاح وزیر بهداشت دولت سیزدهم، یکبار دیگر در مهر ۱۴۰۱ با ۳۰ امضا کلید خورده بود که به سرانجام نرسید.

سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر بهداشت، گفت: در مورد تأمین تجهیزات و دارو، وزیر بهداشت را مخاطب قرار می‌دهیم در حالی که ناهماهنگی‌های دستگاه‌های مربوطه و تحریم‌ها باعث شده با مشکل مواجه شویم. متأسفانه وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت همکاری لازم را با وزارت بهداشت ندارند به گونه‌ای که مواد اولیه دارویی ۶ ماه در گمرک معطل مانده بود و از سویی سازمان برنامه و بودجه هم برای تأمین اعتبارات و تخصیص بودجه همکاری لازم را با وزارت بهداشت ندارد.

شاید یکی از دلایل کلید خوردن استیضاح وزیر بهداشت، تغییرات پی در پی مدیریتی در سازمان غذا و دارو باشد. زیرا، این سازمان را می‌توان پاشنه آشیل وزارتخانه دانست که به شدت زیر ذره بین منتقدان وزیر بهداشت قرار دارد.

تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، دو رکن اساسی و مهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود که هر گونه اختلال در مسیر تأمین اقلام دارویی و پزشکی، می‌تواند با آسیب‌های ناگواری همراه باشد. لذا، مهم‌ترین مأموریت وزیر بهداشت؛ مدیریت بازار دارو و تجهیزات پزشکی کشور است.

متأسفانه در چند ماه گذشته، شاهد نابسامانی‌هایی در حوزه دارو بودیم که همچنان نیز ادامه دارد. به دنبال آن، کمبود تجهیزات پزشکی مصرفی در بیمارستان‌ها نیز به کمبود دارو اضافه شده و همین مسئله، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

این در حالی است که برخی کارشناسان حوزه سلامت، بر این عقیده اند که وزیر بهداشت در یک سال گذشته در باد واکسن کرونا خوابید و مدام از موفقیت در واکسیناسیون حرف می‌زد. در صورتی که حوزه سلامت، با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است.

حالا باید منتظر ماند که سرانجام استیضاح وزیر بهداشت به کجا ختم می‌شود.