مسئول کتابخانه : توان خرید زمینی ثابت را برای ساخت کتابخانه "تاریخ اسلام و ایران" نداریم

فرشته کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی این کتابخانه گفت: کتابخانه تاریخ اسلام و ایران در سال 1374 و با هزینه دفتر آیت الله سیستانی تاسیس شد و در حال حاضر با 89 هزار جلد کتاب در موضوعات تاریخی مانند تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران پس از اسلام، تاریخ اسلام عصر صفوی، تاریخ ایران دوران مشروطیت و ایران پس از انقلاب و... یکی از بزرگترین کتابخانه های تخصصی ایران به شمار می رود.

وی افزود: کتابخانه دارای مخزنی به مساحت 300 متر مربع و سالن مطالعه 120 متر مربعی است که به صورت قفسه بسته به مراجعین خود که عموماً شامل دانشجویان، طلاب و محققان هستند، خدمات ارائه می دهد.

کوشکی درباره وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران نیز گفت: کتابخانه ما در دو شیفت و با هفت کتابدار به مراجعان خدمات کتابداری ارائه می دهد. این تعداد نیرو اگرچه کفایت تمام امور ما را نمی کند اما با توجه به وضعیت فعلی بودجه، پاسخگوی نیازهای کتابخانه هست و در واقع ما در شرایط فعلی توان جذب کتابدار را نداریم.

وی اضافه کرد: میانگین بودجه سالانه ما 35 میلیون تومان است که این میزان کفاف هزینه های ما را نمی دهد و ما نیازمند مبالغ بیشتری هستیم.

مسئول کتابخانه تخصصی ایران و اسلام با بیان اینکه تاکنون سه بار ساختمان این کتابخانه به جاهای مختلف منتقل شده، گفت: نقل مکان های متعدد ساختمان ما به دلیل کمبود فضای فیزیکی برای کتاب ها بوده و تاکنون امکان خرید زمینی ثابت برای ساخت یک کتابخانه بزرگ فراهم نشده است. در حال حاضر هم کتابخانه تاریخ اسلام و ایران در ساختمانی که کاربری آن مسکونی است واقع شده است.

فرشته کوشکی خاطرنشان کرد: این مشکلات به دلیل اهدا و خرید کتابی است که ما انجام می دهیم؛ چون باید نیازهای محققان را پاسخ دهیم. از سوی دیگر قفسه های کتابخانه در حال حاضر پر است و ما جا برای حتی یک کتاب دیگر هم نداریم.