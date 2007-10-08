رهبر معظم انقلاب بر لزوم حرکت فرهنگی قوی در جامعه تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی عصر یکشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ضمن بیان فرازهایی ازسخنان حکمت آمیز حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، بر لزوم اهتمام مسئولان برای حرکت فرهنگی قوی جهت تعمیق و نهادینه کردن ارزشهای اخلاقی تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توصیه های حضرت علی (ع) به فرزند بزرگوار خود حضرت امام حسن (ع) افزودند: آن حضرت والاترین بی نیازی انسان را خِرد و بزرگترین تنگدستی و فقر او را دوری از مسیر عقل می دانند ضمن آنکه بر لزوم پرهیز از عجب و خودشگفتی و دوستی با انسانهای نادان، بخیل، گناهکار و دروغگو تأکید می کنند.

ایشان با اشاره به توصیه حضرت علی (ع) برای رشد مکارم اخلاق در جامعه خاطرنشان کردند: مکارم اخلاق فقط به معنای اخلاق نیکو نیست بلکه صفات پسندیده ای همچون صبر، گذشت، شکر، احسان، مروت نسبت به مردم، ترحم به زیردستان و شجاعت و ایستادگی در مقابل کج رویها از مکارم اخلاق است که باید در میان آحاد مردم به ویژه مسئولان گسترش یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری اهمیت مضاعف تکیه بر عقل و تدبیر در مسائل مرتبط با کشور و ملت افزودند: برخی مواقع معنای خردورزی دچار تحریف می شود و حرکت براساس عقل و تدبیر، کنار گذاشتن کارهای بزرگ و کاهش شتاب در کارها معنی می شود در حالیکه در برخی امور اقتضای خردورزی حرکت آرام و ملایم و در برخی امور نیز اقتضای عقل، حرکت پرشتاب و اقدام همراه با قاطعیت و شجاعت است.

رهبر انقلاب اسلامی، طمع، شهوات انسانی، خشم و خودشگفتی را دشمنان خردورزی برشمردند و تصریح کردند: مسئولان باید همواره مراقب باشند تا دچار این ضعف ها و دام های بزرگ نشوند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، گرایش روزافزون آحاد جامعه به ویژه جوانان به مسائل معنوی و ارزشهای اسلامی را بعد از 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، از معجزات انقلاب و واقعیاتی انکارناپذیر دانستند و تأکید کردند: اقبال نسل جوان امروز به تضرع و عبادت، و عمق دینی آنان یک پدیده الهی و از رویش های انقلاب اسلامی است که باید در جهت نهادینه کردن آنها در نسل های آینده تلاش بیشتر و جدی تری انجام شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تعمیق این ارزشها را منوط به رشد مکارم اخلاق در جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: اگر امروز در جامعه شاهد رویش های انبوه تر، عقلانی تر و امیدبخش تر از ریزش های 28 سال گذشته هستیم، دلیل آن مجاهدت های خاموش برخی انسانها در سالهای گذشته است که باید این حرکت با یک تلاش خستگی ناپذیر، منسجم و فشرده فرهنگی ادامه یابد تا شاهد رویش های بیشتری در نسل های آینده باشیم.

ایشان با اشاره به جهت گیری ارزشی و انقلابی دولت نهم تصریح کردند: با روی کار بودن یک دولت حزب اللهی و رئیس جمهور مکتبی زمینه برای حرکت عمیق فرهنگی بیش از پیش فراهم است و همه دستگاههای مسئول اعم از وزارت ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در جهت ارتقای ارزشهای اخلاقی و ایمان دینی جامعه به طور جدی تلاش کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لزوم غافل نشدن از کید و مکر دشمن را یادآور شدند و خاطرنشان کردند: از دشمن نباید ترسید اما هیچگاه دشمن را نیز نباید کوچک شمرد زیرا لازمه عقل و تدبیر مراقبت از شبیخون دشمن در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در این خصوص همه دستگاهها مسئول هستند و باید به وظیفه خود عمل کنند اما هماهنگی دستگاهها براساس قانون به عهده دولت و در رأس آن شخص رئیس جمهور است.

در ابتدای این دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با اشاره به روحیه بسیار خوب، نشاط و معنویت روزافزون مردم به ویژه جوانان، ملت ایران را زبان گویا و الگوی ملتهای دنیا دانست و گزارشی از برنامه ریزی دولت برای تلاش بیش از پیش در مسائل فرهنگی ارائه کرد.