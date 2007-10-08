"تلسکوپ ماژلان" عصر جدید رصد آسمان را آغاز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلسکوپ غول پیکر مجهز به شش آینه 4/8 متری است که اطراف یک آینه مرکزی بسیار بزرگ قرار گرفته اند. این تلسکوپ می تواند عصری جدید را در عرصه رصد آسمان آغاز کند.

ابعاد GMT در حدی است که امکان تهیه تصاویری با وضوح تصویر 10 برابر بیشتر از تصاویری تلسکوپ فضایی هابل می گیرد را فراهم می کند.

براساس گزارش پایگاه خبری اسا، موسسه کارنگی، یکی از موسساتی که در ساخت این ابزار جدید رصد شرکت داشته است، اعلام کرد که منطقه لاس کامپاناس شیلی به علت شرایط مناسب آب و هوایی، آسمان امن و آشفتگی های جوی بسیار کم منطقه ای مناسب برای نصب تلسکوپ غول پیکر ماژلان (GMT) است.

همچنین ارتفاع بالای این منطقه که در فاصله دو هزارو 300 متری از سطح زمین قرار دارد، امکان رصد آسمان در نیمکره جنوبی را به خوبی فراهم می کند.

در این خصوص وندی فریمن، رئیس کمیته GMT اظهار داشت:"این تصمیم یک گام مهم بسوی ساخت اولین رصدخانه نجومی نسل جدید است."

براساس پیش بینی های این پروژه قرار است GMT از سال 2016 فعالیت خود را آغاز کند. تا جولای 2005 تنها یکی از هفت آینه این تلسکوپ ساخته شد و در حال حاضر فاز صیقل دادن بقیه آینه ها آغاز شده است که این فاز تا سال 2009 بطول می انجامد.