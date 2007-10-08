شکاف در میان دموکراتها درباره نحوه تعامل با ایران / سناتور دموکرات: باید حق ایران را درک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوزویک در شماره این هفته خود به تحلیل دیدگاه های نامزدهای دموکرات آمریکا درباره ایران پرداخت و نوشت : در ماه مارس سناتور "جیم وب" طرحی را در سنای آمریکا مطرح کرد که این طرح بر این نکته اصرار داشت که بوش حتما باید پیش از انجام هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، موافقت کنگره را دراین باره به دست آورد ؛ هر چند در آن تاریخ برخی از سناتورهای دموکرات از جمله "جوزف بایدن" رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا از این طرح حمایت کرده و به تمجید از آن پرداختند، اما دموکرات ها تا کنون این طرح را در سنا به رای نگذاشته اند.

به نوشته نیوزویک، سناتور وب و طرفدارانش از این نکته می ترسند که در صورت شکست طرح پیشنهادی آنها و رای نیاورن آن، بوش مجوز لازم برای اقدام نظامی علیه ایران را کسب کند و آنگاه چالشی جدید که به مراتب پیچیده تر از بحران عراق خواهد بود؛ برای آمریکا پدیدار شود.

این در حالی است که در هفته گذشته سناتور"هیلاری کلینتون" مطرح ترین نامزد دموکرات ها در انتخابات سال آتی ریاست جمهوری آمریکا با استقبال از طرح سناتور وب به بوش هشدار داده بود که پیش از کسب مجوز از کنگره از دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران خودداری کند.

به گزارش مهر، این هفته نامه آمریکایی در ادامه می نویسد : در این میان برخی از سناتورهای دموکرات که نسبت به بقیه همقطاران خود دارای دیدگاه های میانه رو تری درباره ایران هستند؛ پا را فراتر گذاشته و صحبت از لزوم کنار آمدن با ایران هسته ای می کنند برای مثال سناتور "رابرت کیسی" از پنسیلوانیا در این باره می گوید: ما می توانیم حق ایران را درک کنیم و این کار را به خاطر خود و کشورمان انجام دهیم.

به نوشته نیوزویک، این طرز فکر در حالی درمیان دموکراتها جریان دارد که برخی از آنها با رای دادن به طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در لیست گروه های حامی تروریسم همراه با نومحافظه کاران آمریکایی گام برداشته اند، زیرا قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های حامی تروریسم را می توان به نوعی اعلام جنگ به ایران تلقی کرد.

این نشریه افزود:: شکی در این مطلب نیست که مسئله ایران به عنوان یکی از اصلی ترین چالشهای پیش روی رئیس جمهور بعدی آمریکا مطرح خواهد بود، اما نامزدهای دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور درباره نحوه برخورد با این موضوع با یکدیگر اتفاق نظر ندارند، زیرا برخی از آنها طرفدار ادامه تحریمهای اقتصادی علیه تهران بوده و برخی دیگر با رای دادن به طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران ایران در لیست گروه های حامی تروریسم، سیاستهای جداگانه ای را در قبال ایران دنبال می کنند.

نیوزویک در پایان می نویسد : درصورتی که احتمال انتخاب شدن نامزد دموکراتها درانتخابات سال آتی آمریکا بسیار زیاد است، اختلاف نظرهای موجود در میان آنها درباره مسئله ایران می تواند سبب بروز مشکلاتی در مسیر پیروزی این حزب در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری 2008 آمریکا شود.