عدالت در توزیع اعتبارات و امکانات در مناطق مختلف استان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر معاونان سیاسی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان در نشستی با معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی که با حضور مدیران کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، دفتر امنیتی و انتظامی، دفتر اتباع و مهاجرین خارجی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی همراه بود و حدود ۷ ساعت به طول انجامید، به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

معاون سیاسی استاندار، بعد از استماع نظرات، پیشنهادات و صحبت‌های معاونین با تأکید بر این نکته که توزیع اعتبارات و امکانات در مناطق مختلف باید بر اساس عدالت باشد، خاطر نشان کرد: توزیع اعتبارات و امکانات باید عادلانه و بر اساس شاخص‌های منطقی باشد.

محمدرضا طالبی با اشاره به شرایط موجود جامعه، تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، باید دقت شود که در مناسبت‌های مختلف، هیچکس به اعتقادات و باورهای دیگران بی احترامی نکند.

وی با اشاره به اینکه از طرح موضوعاتی که سبب اختلاف بین افراد جامعه می‌شود باید خودداری گردد، متذکر شد: اگر فرد یا افرادی با بهره گیری از فضای مجازی برای تخریب و تشویش اذهان عمومی مطالبی را بیان کنند، معاونان سیاسی فرمانداران باید این موضوع را پیگیری نمایند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

معاون استاندار خراسان جنوبی از مطالبات معوق مانده مردم ناشی از کم کاری‌های گذشته گفت و اظهار داشت: دولت سیزدهم باید همه این مطالبات را پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از اعتبارات دولت به موضوع پاسخگویی به مطالبات مردم اختصاص یافته است.

طالبی با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه، بر پیگیری مطالبات مردم در شهرها و روستاها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تلاش دولتمردان بایستی گره گشایی از کار مردم باشد و در این جهت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

معاون سیاسی استاندار خواستار فعال‌تر شدن کمیسیون‌های کارگری شهرستان‌های استان شد.

به گفته وی؛ هر واحدی که پرداخت معوقاتش به کارگران از سه ماه بگذرد باید ملزم به پرداخت معوقات کارگری شوند.

وی از پیشنهاد راه اندازی شرکت تعاونی کارگری استقبال کرد و خواستار آن شد که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام آن را در دستور کار خود قرار دهد.

طالبی همچنین وعده داد پیشنهادات و طرح‌های بیان شده را از طریق دستگاه‌های اجرایی مربوطه در استان پیگیری کند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری هم در این جلسه با تأکید بر بررسی اقدامات و فعالیت‌های اجرایی انتخابات گذشته و آسیب شناسی آن، گفت: مقدمات کار برای برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد باید از هم اکنون در فرمانداری‌ها شروع شود.

سلیمی در بخش دیگری افزود: پاسخگویی به شبهات دانش آموزان با بهره گیری از اساتید متخصص باید در مدارس استان انجام شود.

وی در پایان گفت: تهیه شناسنامه تقسیمات کشوری با برش استانی با همکاری دانشگاه بیرجند در حال انجام است.

نخعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم اظهار کرد: برای اولین بار تهیه سند توسعه اجتماعی استان در دستور کار قرار گرفته است.

گلچین مدیرکل دفتر امور انتظامی و امنیتی و صفایی مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هم در این جلسه به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های تخصصی دفاتر خود پرداختند.

در ادامه این نشست هریک از معاونان سیاسی فرمانداران شهرستان‌های استان به بیان دغدغه‌ها و مشکلات موجود در حوزه کاری خود مانند کمبود نیرو، ضرورت ایجاد بخش جدید در بعضی از شهرستان‌ها، عدم وجود متخصص در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، نبود اطلس اطلاعات مربوط به هر شهرستان، معوقات حقوق کارگران، نبود انبار برای اموال تملیکی، انتقال پرونده مالیاتی معادن به شهرستان‌ها، مشکل در حوزه بهداشت و درمان، وجود نقاط کور تلفن همراه و…اشاره کردند.