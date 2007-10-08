مسابقه وبلاگ نویسی همزمان با روز جهانی کودک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت کنندگان در این مسابقه با ایجاد وبلاگی به مناسبت روز جهانی کودک می توانند آثار خود را در قالب شعر، قطعه ادبی، داستان و یا دل نوشته بر روی وبلاگ خود قرار داده و این وبلاگ را در این رقابت شرکت دهند.

آثار رسیده در دو حوزه با موضوع آزاد و یا تحت عناوین "روزی را که دوست دارم"، "دوست دارم شهری بسازم که..."، "اگر معلم بودم یا دانش آموز" و "اگر به جای پدر و یا مادرم بودم فرزندانم را..." بررسی می شود.

کودکان و نوجوانان وبلاگ نویس تا روز 13 آبان (روز دانش آموز) فرصت دارند وبلاگ خود را به پست الکترونیکی info@kpt-khr.ir ارسال کنند.