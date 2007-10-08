  1. هنر
  2. سایر
۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

مسابقه وبلاگ نویسی همزمان با روز جهانی کودک برگزار می شود

کودکان و نوجوانان وبلاگ نویس استان خراسان رضوی همزمان با روز جهانی کودک با شرکت در مسابقه "روزی که آرزوی من است" وبلاگ هایشان را به روز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت کنندگان در این مسابقه با ایجاد وبلاگی به مناسبت روز جهانی کودک می توانند آثار خود را در قالب شعر، قطعه ادبی، داستان و یا دل نوشته بر روی وبلاگ خود قرار داده و این وبلاگ را در این رقابت شرکت دهند.

آثار رسیده در دو حوزه با موضوع آزاد و یا تحت عناوین "روزی را که دوست دارم"، "دوست دارم شهری بسازم که..."، "اگر معلم بودم یا دانش آموز" و "اگر به جای پدر و یا مادرم بودم فرزندانم را..." بررسی می شود.

کودکان و نوجوانان وبلاگ نویس تا روز 13 آبان (روز دانش آموز) فرصت دارند وبلاگ خود را به پست الکترونیکی info@kpt-khr.ir  ارسال کنند.

کد مطلب 565028

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها