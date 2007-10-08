وجدانم راحت است / نمی توانم اظهارات ناصرحجازی را بازگو کنم

سعید مظفری زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : سعی کردم مانند همیشه بهترین قضاوت را در بازی سپاهان - استقلال داشته باشم. البته اینکه تا چه اندازه در این راه توفیق داشتم را باید کارشناسان بگویند.

وی با اشاره به اینکه قضاوت بازی سپاهان - استقلال سنگین بود، ادامه داد: نمی خواهم در خصوص صحنه خاصی صحبت کنم اما سعی تیم داوری بازی سپاهان - استقلال این بود که به صحنه ها اشراف داشته باشد و بدون ایراد قضاوت کند. در این بین اگر هم اعتراضی بوده برای ما محترم است.

داوربازی استقلال - سپاهان با تاکید بر اینکه دروازه بان تیم فوتبال سپاهان به روی آرش برهانی مرتکب خطا نشده بود، افزود: آنقدربه صحنه نزدیک بودم که می توانستم قضاوتی درست داشته باشم. در آن صحنه هیچ خطایی صورت نگرفت، همانطور که در صحنه به ثمر رسیدن گل دوم نیز ابوالهیل به روی امیرآبادی خطا نکرد.





مظفری زاده داور بازی سپاهان - استقلال

وی در واکنش به اظهارات ناصرحجازی که ابراز امیداوری کرده بود داور بازی سپاهان - استقلال وجدانش از آنچه در این دیدار قضاوت کرده راضی باشد، گفت: من سعی کردم قضاوت خوبی داشته باشم و وجدانم از آنچه در بازی انجام دادم راحت است.

مظفری زاده در خصوص اعتراض استقلالی ها گفت: در پایان بازی اعتراض هایی شد و حتی آقای حجازی هم در پایان بازی مسائلی را عنوان کرد که نمی توانم آن را بیان کنم اما در کل هر آنچه در حواشی بازی سپاهان - اصفهان رخ داده است را به کمیته داوران گزارش می کنم.