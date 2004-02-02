۱۳ بهمن ۱۳۸۲، ۱۰:۱۶

اعلام برنامه دومين روز جشنواره فيلم فجر در سينماي مطبوعات

روز دوم جشنواره با"او " شروع مي شود

دومين روز از بر پايي بيست و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر با فيلم سينمايي "او" به كار گرداني رهبر قنبري آغاز به كار مي كند

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر پس از نمايش "او" فيلم هاي" پرده عشق " ساخته جمال شورچه و " شاه خاموش " كاري از همايون شهنواز در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر به نمايش در مي آيند.

همچنين دربخش مسابقه بين الملل فيلم " اوساما" به كارگرداني" صديق برمك" ساعت 16 نمايش داده مي شود.

فيلم سينمايي " من و نگين دات كام " ساخته " حسين قناعت نيز در بخش مسابقه هاي اول و دوم در دوشنبه سيزدهم بهمن ماه در سينماي ويژه رسانه هاي گروهي اكران مي شود .

گفتني است جلسه پرسش و پاسخ در باره فيلم هاي جشنواره هم طبق هر روز ساعت30: 20 برگزار مي شود.

