روز دوم جشنواره با"او " شروع مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر پس از نمايش "او" فيلم هاي" پرده عشق " ساخته جمال شورچه و " شاه خاموش " كاري از همايون شهنواز در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر به نمايش در مي آيند.

همچنين دربخش مسابقه بين الملل فيلم " اوساما" به كارگرداني" صديق برمك" ساعت 16 نمايش داده مي شود.

فيلم سينمايي " من و نگين دات كام " ساخته " حسين قناعت نيز در بخش مسابقه هاي اول و دوم در دوشنبه سيزدهم بهمن ماه در سينماي ويژه رسانه هاي گروهي اكران مي شود .

گفتني است جلسه پرسش و پاسخ در باره فيلم هاي جشنواره هم طبق هر روز ساعت30: 20 برگزار مي شود.