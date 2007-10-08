آذربایجان غربی مقام دوم کنترل توزیع سوخت خارج از شبکه کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، یحیی عماری صبح امروز در نشست مطبوعاتی افزود: این موفقیت حاصل تلاش و همکاری ارگان های تعزیرات حکومتی، سازمان بازرگانی و فرماندهی انتظامی استان به دست آمده و در حال حاضر نیز این همکاری برای کنترل قاچاق و توزیع خارج از شبکه سوخت ادامه دارد.

وی ادامه داد: در راستای این همکاری ها در نیمه نخست امسال حدود سه هراز پرونده تخلف در رابطه با توزیع سوخت خارج از شبکه در استان تشکیل 5/2 میلیون لیتر از این طریق کشف و ضبط و به بیت المال برگردانده شد.

عماری اظهار داشت: در این رابطه بیش از سه هزار نفر شناسایی و 40 میلیارد ریال برای صاحبان پرونده های مذکور جریمه تعیین شده است .

این مسئول بیان داشت: 78 درصد از مواد سوختی کشف شده را گازوئیل، 16درصد نفت و شش درصد بنزین تشکیل می دهد.

وی با تاکید بر این که متاسفانه ریشه توزیع خارج از شبکه سوخت در ارگان های دولتی است، یادآور شد: در حال شناسایی این عوامل هستیم و در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهیم کرد.

استان آذربایجان غربی به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور خارجی و تفاوت فاحش قیمت سوخت در کشورمان با کشورهای همسایه یکی از مبادی قاچاق سوخت محسوب می شود که با اجرای طرح سهمیه بندی واجرای طرح کنترل توزیع سوخت خارج از شبکه میزان قاچاق سوخت رو به کاهش است.