"نگاه دگرسان" اثر ژیژک منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "نگاه دگرسان" را می‌توان مجموعه‌ ای از یادداشت‌های بسیار جذاب خواند، نه یک کتاب کامل فلسفی.

کتاب، اثری ارزشمند و نقطه‌ای برجسته در نظریه فرهنگی معاصر است. ژیژک ترکیبی درخشان از بصیرت‌های هگل و ژاک لاکان به ‌دست می‌دهد.

گرچه هگل و لاکان هر دو بسیار دشوارنویس بودند، ژیژک اندیشه‌های این دو را در یک فرهنگ عامه ‌پسند ارائه می‌کند. این کار مختص ژیژک است و هرکس می‌خواهد این متفکران را با دیگران پیوند زند، بهتر است به این کتاب نگاهی بیندازد.

اگر شما یک نظریه لاکانی و هگل را متوجه نمی‌شوید، کافی است به آثار ژیژک نگاهی بیندازید. به همین دلیل ژیژک با وجود همه نقایصی که می‌تواند آدم را ناراضی نگه دارد، نظریه ‌پرداز ارزشمندی در عرصه فلسفه معاصر است.