تردد ۹۰ هزار کامیون از مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشست هم اندیشی مدیران پایانه‌های مرزی کشور در مشهد اظهار کرد: در حال حاضر تردد متوسط روزانه از ۲۵ مرز کشور به بیش از ۹۰ هزار دستگاه کامیون رسیده است که اکنون نرخ متوسط تردد کامیون از مرزهای کشور فراتر از دوران قبل از کرونا است.

هدایتی افزود: همچنان این ترددها در حال افزایش بوده و آخرین آمار ثبت شده نیز در این مرزها نشان دهنده ثبت تردد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تردد سالانه از ۲۵ پایانه مرزی کشور است.

وی بیان کرد: از ۳۲ مرز زمینی مصوب دولت، هم‌اکنون ۲۵ مرز فعال در کشور وجود دارد و ۷ مرز نیز به صورت غیر فعال است.

مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۷۵ تا به امروز برای فعالیت و بهره‌برداری از این پایانه‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی و عملیاتی آن‌ها هزینه‌های بسیاری شده است که بر اساس برآورد ارزش امروز آن می‌توان گفت، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است.

هدایتی با اعلام اینکه برای مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی اقداماتی چون درجه‌بندی و اولویت‌بندی پایانه‌های مرزی کشور صورت گرفته است، بیان کرد: در همین راستا ساماندهی توقف و نوبت‌دهی به کامیون‌های مراجعه کننده به پایانه‌های مرزی و طرح ایجاد حریم حفاظتی در پایانه‌های مرزی ارائه شده است و همچنین ساماندهی و توسعه پایانه‌های مرزی مهمی همچون میلک، دوغارون، باشماق، آستارا و نوردوز آغاز و اجرایی شد.

هدایتی خاطر نشان کرد: خواب ۵۰ هزار دستگاه کامیون در مرزها سالانه ۷۰ میلیون یورو برای ما هزینه دارد که معادل ریالی این هزینه برابر با دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که معادل با ساخت و تجهیز هشت پایانه مرزی است.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: این خواب به افزایش قیمت کالای صادراتی، خواب کامیون و از کارافتادگی حدود ۲.۵ ماهه ناوگان و توقف سرمایه در مرز منجر شده است.

به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در این نشست، منصور فخاران مشاور رئیس سازمان و مدیرکل روابط عمومی، ایرج بیگدلی مدیرکل هسته گزینش سازمان، جعفر شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، معاونین دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی حضور داشتند و مطالب و گزارش‌های راهبردی درحوزه ذی ربط ارائه کردند