به گزارش خبرگزاری مهر، جانسون در این دیدار با اشاره به این که نشست پاییزه اتحادیه بین المجالس بزرگترین نشست در نوع خود است که در ژنو برگزار می شود، گفت: در این اجلاس هزار و 100 نماینده مجلس از کشورهای مختلف و چهل رئیس مجلس حضور دارند.

وی خطاب به حداد عادل گفت: علاقه زیادی برای شنیدن سخنان شما در کمیته بررسی مسائل سازمان ملل وجود دارد و شنوندگان مشتاقی آماده شنیدن دیدگاه های جنابعالی هستند.

جانسون افزود: برای سازمان ما گفتگو اصل مهمی است و مایلیم مسائل بین نمایندگان کشورها از طریق گفتگو حل و فصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در ایران مجلس رکن بسیار مهمی است و مردم به طور واقعی در انتخابات مجلس و سایر انتخابات حضور می یابند.

حداد عادل تاکید کرد: ما در انقلاب اسلامی این حقیقت را دریافتیم که هر چه مجلس قوی تر باشد دیکتاتوری کمتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوعاتی که قرار است در نشست اتحادیه بین المجالس در ژنو مطرح شود یادآور شد پیشنهاد ما این است که در موضوع ماده اضطراری که قرار است فردا برای تصویب در کمیته مربوط بررسی شود موضوع عراق را مطرح کنیم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد ما موضوع عراق یکی از مهمترین مسائل در زمان حاضر است و معتقدیم مشکل مردم این کشور باید هر چه زودتر با کمک اتحادیه بین المجالس حل شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه هفته پیش قرار بود به دعوت مجمع پارلمانی شورای اروپا به استراسبورگ برود گفت: اتفاقی که آنجا افتاد برای ما قابل درک نبود متاسفانه غرب و کشورهای غربی اطلاعات خود را از گروه های بدون صلاحیت می گیرند و بر اساس آن اطلاعات غلط به تحلیل های نادرست می رسند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در استراسبورگ رخ داد، نمونه ای از این اشتباهات بود به گونه ای که گروهک منافقین به منبع اطلاعاتی شورای اروپا تبدیل شد.

حداد عادل تاکید کرد: آنچه که برای ما قابل درک است این است که اتحادیه اروپا این موقعیت را برای گروهی فراهم می کند که خود این اتحادیه و فرانسه و حتی آمریکا که دشمن ایران به حساب می آید آن را تروریست می دانند و اعضای آن هم اکنون تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند.

وی اضافه کرد: من بسیار مایل بودم در جلسه مجمع پارلمانی شورای اروپا شرکت کنم و با گفتگو حرف های خود را مطرح نمایم اما تشخیص دادم اعتراض به رفتار دو گانه اروپا ارزش بیشتری از سخنرانی ام در این جلسه دارد.

حداد عادل تاکید کرد: متاسفانه امروز رسانه ها در دست کسانی است که نمی خواهند صدای ما در جهان شنیده شود.