  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

60 هزار تن کاغذ باطله هر سال در مشهد از بین می رود

60 هزار تن کاغذ باطله هر سال در مشهد از بین می رود

مشهد - خبرگزاری مهر :مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد گفت : بر اساس بررسیهای انجام شده هر سال شصت هزار تن کاغذ باطله در مشهد تولید و از بین می رود .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی نجفی ظهر امروز درحاشیه بازدید دانش آموزان مشهد از کارخانه کمپوست در جمع خبرنگاران گفت: هر سال 60 هزار تن کاغذ در مشهد ز بین می رود که از این میزان تنها یک ششم آن در کارخانه تولید کاغذ بازیافت می شود.

وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از شهروندان به دلیل تفکیک نکردن زباله های خشک در منزل کاغذ باطله خود را همراه زباله های دیگر مخلوط می کنند.

وی بیان کرد: کاغذ مخلوط با زباله های تر قابل بازیافت نیست و به همراه دیگر زباله های دفن می شود و در حقیقت سرمایه ملی به هدر می رود.

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد ارزش اقتصادی کاغذ موجود در زباله های مشهد را سالانه چهار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: دانش آموزان و کارمندان ادارات سهم عمده ای در تولید کاغذ باطله دارند که در این زمینه باید فرهنگ سازی صورت گیرد.

نجفی تصریح کرد: با مشارکت همیاران مدارس به گونه ای کار آموزش و فرهنگ سازی در مدارس آغاز شده است و برای جمع آوری کاغذهای باطله، شهرداری 91 ایستگاه ثابت در مشهد فعال کرده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه خرید پسماندهای خشک، کاغذ باطله شهروندان خریداری می شود.

هم اینک روزانه یک هزار تن زباله در مشهد تولید می شود.

کد مطلب 565142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها