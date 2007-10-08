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۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۷

درجشنواره ملی کارآفرینان برتر

9 نفر کارآفرین برتر کشور دردی ماه معرفی می گردند

معاون برنامه ریزی منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به برگزاری جشنواره شناخت کارآفرینان برتر کشور گفت: دراین ارتباط 270 نفر از کارآفرینان 130 استان کشور شناسایی می شوند که پس از آن 9 نفر به عنوان کارآفرین اصلی انتخاب می گردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون برنامه ریزی منابع انسانی وزارت  کار و امور اجتماعی در نشست مطبوعاتی امروز صبح گفت: جشنواره استانی و ملی انتخاب کارآفرینان برتر در آذر و دی ماه سال جاری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: قرار است کمیته های استانی در مرحله اول به ارزیابی و شناخت حداقل 9 نفر کارآفرین در بخش های اقتصادی کشاورزی ، صنعت و خدمات بپردازند.

جواد فرشباف تصریح کرد: با شناسایی و معرفی 9 نفر به عنوان رتبه های اول تا سوم در بخشهای یاد شده استانی واز مجموعه 270 نفرشناسایی شده در 30 استان کشور مرحله شناسایی 9 نفر کارآفرین برتر ملی از مجموعه استانهای کشور انجام می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره ملی کارآفرینان برتر افزود: افرادی که بر اساس معیارهای نو آوری ، استفاده از فرصتها ،خطرپذیری داشتن برنامه کسب و کار ، ایجاد رشد و اشتغال شناسایی می شوند باید حداقل طی 5 سال گذشته در زمینه های مختلف کارآفرینی فعالیت داشته باشند.

فرشباف تشویق جوانان خلاق و کارآفرین و شناسایی آنان را از اهداف طرح مذکوریاد کرد و بیان داشت: سازمان کار استانها نیز به عنوان مرجع دوم می توانند نسبت به ثبت نام کار آفرینان مبادرت ورزند.

کد مطلب 565146

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