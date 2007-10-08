تکنولوژی جدید جانشین گاردریل در جاده ها می شود

ابراهیم صنیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: در این تکنولوژی جدید به جای لوله های فلزی ( گاردیل ) از کابل های ویژه ای استفاده می شود که در صورت برخورد خودروها با آنها آسیب کمتری متوجه خودرو خواهد شد.

وی افزود: بازسازی این حفاظ کابلی نیز نسبت به گاردیل با سرعت بیشتری انجام می شود و هزینه های نگهداری آن نیز کمتر است.

صنیعی از انعقاد قرارداد نصب این حفاظ در دو قطعه از محور نیشابور - سبزوار به صورت آزمایشی خبر داد و گفت: در صورتی که کارشناسان فتی اداره کل استفاده از این تکنولوژی را پس از نصب و عمکرد مثبت آن تائید کنند در نقاط دیگری از محورهای استان نیز از حفاظ کابلی به جای گاردیل استفاده خواهد شد.

پیش از این حفاظ کابلی در چند محور استان تهران از جمله تهران - قم مورد استفاده قرار گرفته است.