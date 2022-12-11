داروی کبد از عفونت کووید ۱۹ پیشگیری می کند

به گزارش خ برنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، تحقیق محققان دانشگاه کمبریج نشان داد که یک داروی موجود که برای درمان نوعی بیماری کبدی استفاده می‌شود، می‌تواند دریچه ورود کروناویروس به سلول‌های ما، گیرنده‌ای روی سطح سلول به نام ACE۲، را قفل کند. از آنجایی که این دارو سلول‌های میزبان را هدف قرار می‌دهد نه ویروس، باید در برابر سویه های جدید ویروس در آینده و همچنین سایر ویروس‌های کرونایی که ممکن است ظاهر شوند، محافظت کند.

اگر در کارآزمایی‌های بالینی بزرگ‌تر تأثیر این دارو تأیید شود، می‌تواند دارویی حیاتی برای محافظت از افرادی که واکسن‌ها برای آنها بی‌اثر یا غیرقابل دسترسی است و همچنین افرادی که در معرض خطر عفونت هستند، باشد.

دکتر «فوتیوس سامپازیوتیس»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «واکسن ها با تقویت سیستم ایمنی از ما محافظت می‌کنند تا بتواند ویروس را تشخیص دهد و آن را از بین برده یا حداقل آن را تضعیف کند. اما واکسن‌ها برای همه، برای مثال بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، کار نمی‌کنند. و همه به آنها دسترسی ندارند. همچنین، ویروس می‌تواند به صورت سویه های جدید مقاوم به واکسن جهش یابد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «ما علاقه مند به یافتن راه‌های جایگزین برای محافظت از خود در برابر عفونت کروناویروس که به سیستم ایمنی وابسته نباشد، هستیم. ما راهی برای توقف ویروس کشف کرده ایم و از ابتلاء به آن جلوگیری می‌کنیم. در وهله اول وارد سلول‌های ما می‌شود و از ما در برابر عفونت محافظت می‌کند.»

محققان دریافتند مولکولی به نام FXR که به مقدار زیاد در ارگانوئیدهای مجرای صفراوی وجود دارد، مستقیماً "درگاه" ویروسی ACE۲ را تنظیم می‌کند و به طور مؤثر آن را باز و بسته می‌کند. آنها در ادامه نشان دادند که اورسودوکسی کولیک اسید (UDCA)، دارویی که برای درمان نوعی بیماری کبدی معروف به کلانژیت صفراوی اولیه استفاده می‌شود، FXR را کاهش داده و دریچه ACE۲ را می‌بندد.

در این مطالعه جدید، محققان دریافتند که می‌توانند از همین رویکرد برای بستن درگاه ACE۲ که نشان دهنده دو هدف اصلی کروناویروس هستند استفاده کنند و از عفونت ویروسی جلوگیری کنند.