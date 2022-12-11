افزایش پروازها از فرودگاه گرگان/ پیگیر مقاصد جدید پروازی هستیم

علی متانت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تعداد سورتی های پرواز فرودگاه گرگان نسبت به ماههای قبل افزایش یافته به ۳۲۰ پرواز در ماه رسیده است.
مدیرکل فرودگاههای گلستان افزود: پرواز تهران که پیش از این یکبار در روز انجام میشد به دو پرواز، (ساعت ۶ صبح و هشت شب)، افزایش یافت و پروازهای فوق العاده هم در این مسیر خواهیم داشت.
وی بیان کرد: پرواز مشهد هم از دو پرواز در هفته به هفت سورتی رسیده و همه روزه جز روزهای پنج شنبه پرواز خواهیم داشت و دو پرواز در روز جمعه انجام میشود.
متانت ادامه داد: پرواز زاهدان روز شنبه و چهارشنبه، پرواز زابل روزهای یکشنبه و سه شنبه، پرواز کیش روزهای سه شنبه و جمعه و پرواز شیراز روز سه شنبه خواهد بود.
مدیرکل فرودگاههای گلستان عنوان کرد: دو مقصد پرواز خارجی داریم که پرواز قزاقستان (اکتائو) ماهی دو بار و پرواز نجف روز چهارشنبه هر هفته انجام میشود.
وی گفت: پیگیر مقاصد جدید پروازی از جمله بندرعباس، قشم و چابهار هستیم.
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