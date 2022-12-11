محمدجواد ساوری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: دو کیلومتر از مسیر روستای زیارت به سمت آبشار با کمک اداره راه وشهرسازی مرمت، بهسازی و در نهایت آسفالت می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: ۸۰۰ متر پایانی این مسیر در محدوده آبشار با استفاده از اقلام و مصالح هم سو با بافت روستای زیارت سنگ فرش و زیرساخت‌های خدماتی لازم در محدوده مقصد پیش بینی می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل جلسه قرارگاه عملیاتی توسعه گردشگری گلستان، گفت: برای کاهش هزینه‌های اجرایی این پروژه مجوز برداشت مصالح رودخانه‌ای در زیارت از شرکت آب منطقه‌ای گلستان تحصیل و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

ساوری ادامه داد: با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی مقرر است شهرداری گرگان، بخشی از ادوات و تجهییزات راهداری و لجستیکی خود را در اختیار مجریان این پروژه قرار دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: همه دستگاه اجرایی متولی، ذی‌نفع و ذی‌مدخل در امر ساماندهی گردشگری روستای زیارت با دستور استاندار پای‌کار آمده‌اند تا گره مشکلات این روستای غنی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را بگشایند.