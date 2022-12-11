خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - الهام هاشمی: شهرستان دهاقان از گذشته دور تاکنون در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن داشته و کشاورزان آن همواره مطابق با علم و استانداردهای روز دنیا نسبت به تولید محصولات خود اقدام کرده‌اند.

هر چند محصولات تولید شده توسط کشاورزان این شهرستان به لحاظ کیفیت و تنوع می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخل، نیاز بازارهای جهانی را تأمین کند اما محصولات این شهرستان برای جهانی شدن راه پر پیچ و خمی را پیش رو دارند.

فلفل دلمه‌ای و گوجه گلخانه‌ای عمده‌ترین محصولات کشاورزی صادراتی دهاقان است، ۲ محصولی که عمده بازار هدف آن کشور روسیه است و اغلب برای صادرات به این کشور ارسال می‌شود اما در این بین باید یادآور شویم که کشاورزان دهاقانی برای صادرات این محصول باید آن را به استان‌های دیگر ارسال و از آنجا به خارج از کشور صادر شود و این در حالی است که بیشتر سود صادرات این محصول به جیب دلالان دیگر استان‌ها می‌رود.

در هفته‌های اخیر متوجه شدیم که گوجه فرنگی گلخانه‌ای دهاقان در مسیر صادرات با گوجه زمینی مخلوط می‌شود این در حالی است که گوجه گلخانه‌ای برخلاف گوجه فرنگی زمینی از دوام بالا و طولانی مدتی برخوردار است و همین امر سبب نارضایتی و اعتراض جهاد کشاورزی و گلخانه داران شده است

مخلوط گوجه‌های زمینی با گوجه گلخانه ای دهاقان در مسیر صادرات

مطهر محمودی، معاون شرکت تعاونی گلخانه داران شهرستان دهاقان در این باره می‌گوید: شهرستان دهاقان پتانسیل زیادی در زمینه کشاورزی دارد و مستعد محصولات گلخانه‌ای و گلخانه سازی است.

وی می‌افزاید: دهاقان به سبب صادرات روزانه و کیفیت محصولات گلخانه‌ای به عنوان مهد گلخانه‌های ایران شناخته شده و صادرات به کشورهایی از جمله روسیه را در دست گرفته است، اما متأسفانه به سبب نبود پایانه صادراتی و انجام مراحل پلمب محصول گوجه فرنگی گلخانه‌ای، این محصول روزانه به شهرهای دیگر ارسال می‌شود تا به مرحله صادرات برسد.

مطهری با اشاره به چالش جدید در حوزه صادرات گوجه گلخانه‌ای دهاقان ابراز می‌کند: در هفته‌های اخیر متوجه شدیم که گوجه فرنگی گلخانه‌ای دهاقان در مسیر صادرات با گوجه زمینی مخلوط می‌شود این در حالی است که گوجه گلخانه‌ای برخلاف گوجه فرنگی زمینی از دوام بالا و طولانی مدتی برخوردار است و همین امر سبب نارضایتی و اعتراض جهاد کشاورزی و گلخانه داران شده است.

افزایش تعرفه‌های صادراتی دغدغه کشاورزان دهاقانی

وی افزایش تعرفه‌های صادراتی را نیز از دیگر دغدغه‌های کشاورزان دهاقانی دانسته و اظهار می‌کند: جهاد کشاورزی درصدد شد که از هر ۱۰۰ کانتینر گوجه که از شهرستان دهاقان صادر می‌شود به ازای هر کیلو چهار هزار تومان مالیات دریافت کند که این موضوع نارضایتی و اعتراض گلخانه داران را به همراه داشت چرا که این قیمت توجیه عقلانی و منطقی ندارد.

معاون شرکت تعاونی گلخانه داران شهرستان دهاقان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل ادامه می‌دهد: در این جلسه تصمیم بر این شد که این چالش و تداخل بین محصولات کشاورزی مرتفع شود اما مشکل این بود که تداخل ۲ نوع گوجه فرنگی زمینی و گلخانه‌ای در مسیر صادرات و در شهرهای دیگر صورت می‌گرفت و در نتیجه قرار شد پلمب گوجه فرنگی گلخانه‌ای دهاقان در داخل شهرستان انجام شود.

استان اصفهان هیچ محدودیتی برای صادرات ندارد و همه مجوزهای لازم برای صادرات و واردات در گمرک بازرگانی اصفهان صورت می‌گیرد، اما شهرستان دهاقان نیاز مبرم به پایانه صادراتی دارد

همچنین علی جمشیدیان، فرماندار دهاقان نیز در این رابطه به خبرنگار مهرمی‌گوید: شهرستان دهاقان مهد گلخانه‌های ایران است و وجود ۳۰۰ هکتار گلخانه قطعاً نقش مهمی در راستای ارز آوری برای کشور داردو

صادرات محصولات دهاقان به نام دیگر استان‌ها

وی ضمن تاکید بر صادرات روزانه محصولات گلخانه‌ای دهاقان به کشورهایی از جمله روسیه می‌افزاید: این محصولات نتیجه کوشش و تلاش کشاورزان دهاقانی است اما هیچ نام و اثری از دهاقان در صادرات ثبت نمی‌شود.

فرماندار دهاقان با بیان اینکه صادرات گوجه فرنگی دهاقان از دیگراستان‌ها منجر شده تا هنگام دریافت تسهیلات و حمایت‌های دولت از گلخانه داران، دهاقان سهم زیادی نداشته باشد، ابراز می‌کند: بنابراین باید محصولات گلخانه‌ای با نام و برند دهاقان صادر شود.

همچنین رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: شهرستان دهاقان با تمرکز بر گلخانه‌ها نقش به‌سزایی در صادرات استان اصفهان دارد اما این محصولات در استان‌های دیگر به صادرات می‌رسد و نامی از دهاقان نیست.

وی می‌افزاید: استان اصفهان هیچ محدودیتی برای صادرات ندارد و همه مجوزهای لازم برای صادرات و واردات در گمرک بازرگانی اصفهان صورت می‌گیرد، اما شهرستان دهاقان نیاز مبرم به پایانه صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه گلخانه داران دهاقانی برای تسهیل صادرات، کارت بازرگانی هم دریافت کنند، خاطرنشان می‌کند: گلخانه داران دهاقانی از تعاونی گلخانه داران برخوردار هستند، اما به دلیل صادرات و رفع مشکلات موجود باید از کارت بازرگانی هم بهره مند شوند تا از ارز حاصل از آن استفاده کنند.

کوهستانی ضمن اعلام آمادگی روزانه برای صادرات، افزود: با توجه به نیاز روزانه دهاقان به صادرات یک نیرو برای پلمب گوجه فرنگی به شهرستان دهاقان اعزام می‌شود تا مراحل پلمب و راهنمایی گلخانه‌داران در داخل دهاقان صورت پذیرد و دیگر در روند صادرات مشکلی پیش نیاید.

مسئولان باید در راستای راه اندازی فوری و جدی پایانه صادراتی در دهاقان اقدام کنند تا صادرات محصولات گلخانه‌ای این شهر بدون وقفه و اصولی صورت گیرد و به نام شهرستان ثبت شود و دهاقان در زمینه صادرات مطرح و حق گلخانه داران و مردم شهرستان ضایع نشود.