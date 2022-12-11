ووشوی بانوان خراسان جنوبی در ردیف ۶ تیم اول کشور

حجت الاسلام وحید خرمشاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: تیم ووشوی بانوان خراسان جنوبی که در رقابتهای لیگ برتر ووشوی بانوان کشور جزو شش تیم اول است، هفتم تا نهم دی ماه ۱۴۰۰۱ در مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف رقبای خود میرود.
به گفته وی مسابقات لیگ ووشوی آقایان استان هم از ۲۴ آذر ماه به پاس خدمات و مجاهدتهای خالصانه بسیجیان عزیز در عرصههای مختلف با عنوان «با افتخار بسیجیام» برگزار میشود.
وی افزود: تا کنون هفت تیم از شامل تیمهای فردوس، نهبندان، قاین، خضری دشت بیاض، یک تیم از امیرآباد بیرجند و دو تیم هم از شهر بیرجند برای شرکت در این رقابتها اعلام آمادگی کردهاند.
وی اظهار کرد: سال گذشته چهار تیم برای حضور در لیگ ووشوی بانوان استان اعلام آمادگی کرده بودند و امسال به دلیل اینکه تنها یک تیم برای حضور در رقابتهای لیگ ووشوی بانوان خراسان جنوبی اعلام آمادگی کرده است، مسابقات لیگ ووشوی بانوان استان برگزار نمیشود.
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