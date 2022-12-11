نشان عالی صلیب سرخ به جمعیت هلال احمر کشور تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیر حسین کولیوند شامگاه شنبه در سفر یک روزه خود به شهرستان تویسرکان با بیان اینکه کسب نشان عالی فدراسیون بین المللی اقتدار ایران را نشان داد افزود: ایران با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه همچنان می‌تواند در صدر دنیا بدرخشد.

وی تصریح کرد: کار هلال احمر احسان و نیکوکاری است و خدمت در این مجموعه به صورت داوطلبانه و بدون پاداش انجام می‌گیرد و خدمتی بسیج گونه و با ارزش است.

رئیس هلال احمر کشور ادامه داد: در نشست‌هایی که با شرکای خود در زیر مجموعه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر برگزار شد موفق شدیم برای هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران کرسی مدیریتی بین‌المللی در دفاتر فدراسیون را بگیریم و نمایندگانی در ژنو، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشیم.

کولیوند با بیان اینکه در مشارکت هلال احمر و عملیات بین المللی موفق بوده‌ایم خاطرنشان کرد: از نمونه‌های این موفقیت حضور داوطلبان هلال احمر ایران در خاک عراق و اربعین است.

وی اضافه کرد: در سال جاری تعداد نیروهای امدادی و درمانی ایران در خاک عراق ۴ برابر سال‌های قبل بوده است و تعداد زیادی آمبولانس و خودروی امداد و نجات در خاک عراق تردد کردند و در محورهای مواصلاتی محل عبور زائران از پشت مرزهای جنوب غربی و غرب ایران تا کربلا پایگاه‌های جاده‌ای و درمانی متعددی برپاشده بود.

کولیوند با بیان اینکه در محور نجف تا کربلا در هر ۱۰۰ عمود یک مرکز درمانی وامدادی داشته‌ایم تصریح کرد: ۶ بیمارستان عراقی در اختیار درمانگران هلال احمر ایران بود تا به زائران کشورهای مختلف و ایران ارائه خدمت کنند.

رئیس هلال احمر کشور در ادامه گفت: در سال جاری برای کمک به سوانح در پاکستان شرکای بین‌المللی ایران پتو و چادر امدادی را از صنایع نساجی هلال احمر ایران خریداری کردند تا به حادثه دیده گان پاکستان اهدا کنند و این خود افتخاری بزرگ است.

کولیوند در ادامه با بیان اینکه پایگاه امداد و نجات روستاهای غرب شهرستان تویسرکان ظرف ۴۸ ساعت آینده با تجهیزات احداث خواهد شد خاطرنشان کرد: شهرستان تویسرکان به عنوان الگوی کاهش حوادث ترافیکی تعیین شده است و جمعیت هلال احمر مصمم خواهد بود به منظور فرهنگ سازی و آموزش در این زمینه ایفای خدمت کند.

وی یادآور شد: با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب برای جذب نیروی جوان در مدارس و مساجد جهت سازماندهی، آموزش و جذب تلاش خواهیم کرد و شهرستان تویسرکان به عنوان محل کار تعیین شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: یکی از مشکلات داوطلبان هلال احمر نبود بیمه بود که خوشبختانه بیمه تکمیلی، مستمری و از کارافتادگی برای این افراد مشخص شده است چون بهترین جوانان امدادگران هستند که جان خود را کف دست گذاشته و از انجام هیچ خدمتی دریغ ندارند و بدین صورت برای این افراد و معیشت آنها و جای کار فراوانی وجود دارد.

فرماندار تویسرکان نیز در ادامه از نبود دستگاه ام آر آی و سی تی اسکن به عنوان خواسته جدی و به حق مردم در این شهرستان نام برد و افزود: یکی از برکات اشتغالزایی در این شهرستان کاهش ۴۱ درصدی طلاق از ابتدای امسال بوده است.

حسین افشاری با بیان اینکه در سال جاری تاکنون ۱۶ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی در تویسرکان انجام شده است خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته با رئیس هلال احمر کشور ۴ خواسته مردم شهرستان به نحو احسن انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.