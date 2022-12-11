تشکیل کلینیک خانواده در شهرستان رزن

حجت الاسلام محمد هادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات بحث استحکام بخشی خانواده‌ها در فضاهای شهری و روستایی است که برای این دسته از کارها آموزش‌های مقدماتی انجام شده است و مشاوره‌های قبل از ازدواج، حین ازدواج و مشاوره‌های حل مسئله‌های حین ازدواج را به خانواده‌ها به صورت مقدماتی ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: مجموعه‌های مشاوره‌ای از مشاوره حوزه شکل گرفته است و در فضای استان همدان در حال ارائه خدمت در حوزه مشاوره خانواده هستند و اقدامات خوبی در روستاهای بهار، کبودرآهنگ و دمق در حال انجام است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه تشکیل و تأسیس کلینیک خانواده به عنوان یک مجموعه برای شناسایی، رصد و حل آسیب‌های خانواده در شهرستان رزن شکل گرفته است که بخش سردرود، دمق و درگزین را خدمات رسانی می‌کند افزود: شکل گیری کلینیک خانواده در سند ۵ ساله استان همدان به عنوان یکی از اقدامات و عملیات‌های مهم و مؤثر آمده است و اگر موفق عمل کند این کلینیک در سایر شهرستانها ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام نظیری افزود: مجموعه امامان محلات، پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی به صورت ویژه در بحث آسیب‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند.

وی یادآور شد: ۱۴ پایگاه فرهنگی اجتماعی در حوزه خانواده در سال گذشته در استان فعالیت داشته‌اند همچنین مجوز ۶ پایگاه دیگر گرفته شده است که این پایگاه‌ها در مناطق حاشیه‌ای شهر و مناطق غیر برخوردار مستقر هستند.

حجت الاسلام نظیری با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای به بحث فرزند آوری و قانون جوانی جمعیت شده است خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نقشهای متعددی در این حوزه ایفا می‌کند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برگزاری نشست مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و شبکه مبلغین به شکل سلسله برنامه‌های نبض زندگی در حال برگزاری است و وظیفه این برنامه ایجاد هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی و شبکه مبلغین برای ایجاد نشاط و تقویت گفتمان فرزند بیشتر زندگی بهتر و تقویت بنیاد خانواده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه با بیان اینکه تشکل مردمی به عنوان ستاد پیشرفت ستاد بانوان در سراسر استان شکل گرفته است یادآور شد: این ستاد بخش ویژه ای به عنوان جلوگیری از قتل جنین را پیگیری می‌کند که خوشبختانه بسیار مثمر ثمر بوده است و تعدادی از خواهرانی که قصد سقط جنین داشتند مجاب شدند که فرزندان خود را حفظ کنند و اتصالی به طرح ناجی شو پیدا کردند و این طرح با حضور خواهران نهضت شکل گرفته است.

حجت الاسلام نظیری در پایان گفت: تقویت گفتمان جمعیت و فرزند آوری در دستور کار ستادهای نهضت شهرستانها به صورت ویژه قرار گرفته است.