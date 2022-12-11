به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی با بیان اینکه مذاکرات تجاری قزوین در حوزه کشاورزی با سه کشور خارجی با موفقیت همراه بوده است، اظهار کرد: به زودی نخستین دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای افزایش صادرات با اولیانوفسک در روسیه افتتاح می‌شود.

وی اضافه کرد: حضور سفیرانی از کشورهای صربستان و بوسنی و هرزگوین در سازمان جهاد کشاورزی نشان از ظرفیت‌های پربار کشاورزی در استان قزوین بوده که برای هرکدام برنامه ریزی شده است.

افلاطونی تاکید کرد: محصول کشاورزی قزوین نباید بدون بازار بماند و با ظرفیت سنجی داخلی و خارجی برای محصولات کشاورزی قزوین می‌توان اقتصاد و معیشت بهره برداران را ارتقا بخشید.

به گفته این مسئول، قزوین به عنوان یک استان برتر در حوزه کشاورزی شناخته می‌شود و باید در همه حوزه‌ها رتبه اول تا سوم کشور باشد که تحقق این مهم نیازمند پیگیری مدیران جهاد است.

افلاطونی خطاب به مدیران ستادی سازمان بیان داشت: برای سرعت بخشیدن به توسعه امورات بخش کشاورزی باید از ظرفیت دیگر دستگاه‌های خدمات رسان استفاده کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات ملی و استانی بسیار مهم است و مدیران و معاونان هر کدام از زیربخش‌های جهاد کشاورزی باید در رده بالاتر وزارت خانه پیگیری مطالبات و اعتبارات باشند.

افلاطونی یادآور شد: کار جهاد کشاورزی از یک طرف با مردم و از طرف دیگر با اخلاق و شرع سروکار دارد و باید به نوعی رفتار کنیم که در نهایت مقابل جامعه و خداوند سربلند باشیم.