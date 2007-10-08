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۱۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

ایران در راه شورای امنیت (5)

فایده عضویت در شورای امنیت رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهان است

فایده عضویت در شورای امنیت رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهان است

مهدی کوچک زاده گفت: حداقل فایده عضویت در مجامع بین المللی مانند شورای امنیت، رساندن پیام انقلاب اسلامی به جهان است.

مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر تلاش ایران برای عضویت در شورای امنیت، گفت: هرچند نباید چندان به تصمیمات نهادهای بین المللی امیدوار و خوش بین باشیم، اما حضور در این مجامع باعث می شود که از نظر اطلاع رسانی و رسانه ای و آگاه سازی، بتوانیم امتیازاتی را کسب کنیم.

کوچک زاده با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به نیویورک، این سفر را نمونه مناسبی از این تحرک دیپلماتیک توصیف کرد و گفت: سفر احمدی نژاد که در سه سال گذشته به نیویورک انجام شد، هرچند که در تصمیمات این نهاد برای ایران، تاثیری ندارد، اما از نظر رسانه ای و اطلاع رسانی به نفع کشور بود.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: ارتباط با افکار عمومی جهان بدون واسطه دولتها و حکومتها از پیامدهای مثبت حضور جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین المللی است.

کد مطلب 565180

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