حمایت شهرداری گرگان از هیئت های ورزشی عادلانه نیست

حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای کمک به هیئت های ورزشی شیوه نامه طراحی شده و اعضای شورا شهر و شهرداری باید بر مبنای همین شیوه نامه، همه هیئت های ورزشی را از نظر مالی حمایت کنند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان افزود: گاهاً اعضای شورا به برخی هیئت ها قول مساعدت می دهند که این موضوع عملاً زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران است.

وی با تاکید به اینکه با این شرایط ما در مساعدت به ورزش های مختلف امانتدار خوبی نخواهیم بود، گفت: در حال حاضر ورزشکاران گرگانی در ۱۷ رشته ورزشی در لیگ برتر حضور دارند اما چرا باید صرفاً به تیم های خاص کمک شود؟

مقسم تصریح کرد: با حمایت مالی بسکتبال موافق اما با صرف هزینه های گزاف و بدون برنامه مختلف هستم.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شیوه نامه بر طبق ۱۹ آیتم تدوین شده است که می توان بر اساس آن به ۴۷ هیئت ورزشی کمک کرد اما اگر قرار نیست شیوه نامه اجرا شود، چرا برای طراحی آن جلسات مختلف صرف شد؟

وی بیان کرد که این روش مدبرانه نیست و قطعاً در آینده با آسیب مواجه خواهیم شد.

گفتنی است لایحه دو فوریتی مساعدت مالی به تیم والیبال پاس گرگان به مبلغ دو میلیارد تومان و همچنین لایحه دو فوریتی مساعدت مالی برای تجهیز سالن خانه کشتی برای برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در رده سنی جوانان کشور به میزبانی شهر گرگان به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بودجه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان در صحن شورای شهر گرگان مطرح و مصوب شد.