ترافیک سنگین در محور شهریار- تهران

قیطاسی بیان داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد و خوشبختانه روند در حال انجام است.

رئیس پلیس راه غرب استان تهران عنوان داشت: از همه هموطنان و رانندگان می‌خواهیم سرعت مطمئنه را رعایت کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی اجرا کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار رانندگی و جاده‌ای نباشیم.