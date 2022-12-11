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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۵

رئیس پلیس راهور غرب استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور شهریار- تهران

ترافیک سنگین در محور شهریار- تهران

شهریار- رئیس پلیس راهور غرب استان تهران از ترافیک سنگین در محور شهریار- تهران خبر داد.

سرهنگ قباد قیطاسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی غرب استان تهران اظهار داشت: هم اکنون در محور شهریار- تهران حدفاصل میدان «معادن» تا شهر قدس شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی ترافیک در محورهای دیگر غرب استان تهران از جمله در بلوار آزادگان و ورودی خیابان ولیعصر شهریار را عادی اعلام کرد و بیان داشت: رانندگان باید با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی تردد کنند، تا شاهد وقوع حوادث نباشیم.

قیطاسی بیان داشت: مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد و خوشبختانه روند در حال انجام است.

رئیس پلیس راه غرب استان تهران عنوان داشت: از همه هموطنان و رانندگان می‌خواهیم سرعت مطمئنه را رعایت کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی اجرا کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار رانندگی و جاده‌ای نباشیم.

کد مطلب 5651844

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