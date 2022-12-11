حمایت شورای شهر از اقدامات قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه با اولین اقدام قضائی بوق‌های نظام سلطه به صدا درآمده است گفت: برای کسی که چاقو و قمه کشیده است اشک تمساح می‌ریزند.

وی ادامه داد: چرا در ارتباط با جورج فلوید این بوق‌ها به صدا درنیامد و حتی نظام قضائی انگلیس حاضر به مجازات پلیس خاطی نشد.

سروری با بیان اینکه ۷۰ روز است کشور دچار آسیب‌های بسیاری شده است گفت: در طول این مدت اقتصاد کشور دچار مشکل شده است و بسیاری از بسیجیان در مقابل اغتشاش گران دچار صدمه شدند.

نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: از اقدام مؤثر قوه قضائیه حمایت می‌کنیم و امنیت کشور چیزی نیست که اجازه دهیم دچار خدشه شود امنیت چیزی نیست که به مخاطره بیوفتد قوه قضائیه باید به اقدامات قانونی و قضائی خود نسبت به کسانی که به کسانی که کشور را به آشوب کشیدند عمل کند.