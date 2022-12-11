به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد شنبه شب در برنامه رصد صدا و سیمای خراسان شمالی به تشریح عملکرد یک سال گذشته استانداری خراسان شمالی پرداخت و اظهار داشت: در گام نخست برای توسعه استان موضوع انتقال آب‌های مرزی و حل مشکلات این حوزه را در نظر گرفتیم.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر انتقال آب‌های مناطق گلیل و سرانی به استان، تصریح کرد: به دلیل اهمیت ویژه این موضوع در فاز نخست ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه‌های استان در سفر رئیس جمهور مصوب شد که منجر به تحول بزرگ در حوزه آب و توسعه بخش کشاورزی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی و ۲۰۰ میلیارد تومان برای فاضلاب از مصوبات سفر رئیس جمهور نیز اختصاص می‌یابد.

حسین نژاد یکی از موضوعات برای توجه به حوزه کشاورزی، توسعه صنعت و معدن را توجه به راه‌ها دانست و گفت: یکی از هدف گذاری مهم استان در سفر رئیس جمهور را به توسعه راه‌ها قرار دادیم.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه دو درصد در بخش توسعه راه‌ها رشد داشتیم، افزود: تا آذر ماه ۸۳ کیلومتر راه جدید ایجاد می‌شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به اختصاص اعتبار ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومانی برای راه‌ها در سفر رئیس جمهور گفت: از این رقم ۱۸۲ میلیارد تومان تا کنون تخصیص یافته و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به راه روستایی اختصاص می‌یابد که تمام راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار آسفالت خواهد شد.

وی از اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان برای پروژه ملی راه بجنورد به جنگل گلستان نیز خبر داد.

حسین نژاد افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت؛ آینده ارتباطات مرزی با کشور ترکمنستان با توجه به مشترکات بسیار با این کشور را مد نظر قرار دادیم که در سفر اخیر به این کشور اتفاقات خوبی رقم خورد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به تلاش برای رونق تولید و صادرات استان گفت: برای رونق صادرات محصولات تولید شده در استان تلاش شده تا موانع را با برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برداریم که خوشبختانه امسال افزایش صادرات را به نسبت سال گذشته داشتیم.

وی با بیان اینکه افزایش سهم خراسان شمالی در بودجه سال ۱۴۰۲ را مورد پیگیری قرار می‌دهیم، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان به اعتبارات تملک و دارایی تکیه نکنند.