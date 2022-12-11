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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۲

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر:

کسب و کارهای حوزه ارتباطات در استان بوشهر حمایت مالی می‌شوند

کسب و کارهای حوزه ارتباطات در استان بوشهر حمایت مالی می‌شوند

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: کسب و کارهای حوزه ارتباطات در استان بوشهر حمایت مالی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تسهیلات ارائه شده به صاحبان کسب و کار در حوزه فاوا از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای دولت جدید تا کنون، مبلغ ۳۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه، به کسب و کارهای حوزه فاوا، دفاتر پیشخوان شهری و عرضه کنندگان محصول بر بستر پلتفرم‌ها ارائه، که منجر به ایجاد اشتغال برای حدود ۲۰ نفر در استان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: سه میلیارد ریال تسهیلات نیز، از محل بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه، به منظور حمایت از کسب و کارهای حوزه فاوا و توسعه اشتغال در استان اختصاص یافته که منجر به ایجاد اشتغال برای حدود هشت نفر در استان شده است.

وی تصریح کرد: این اداره کل به عنوان بررسی کننده طرح‌های حوزه فاوا از منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بیش از ۱۰ طرح برای دریافت تسهیلات روستایی را تائید کرد و مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برای ایجاد یا توسعه دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت شده که منجر به ایجاد اشتغال برای حدود ۱۷ نفر در استان شده است.

سملیان از ارائه تسهیلات نامحدود و بدون شرط ایجاد اشتغال به شرکت‌های دانش بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل ICT ، فعالین حوزه IT ، فین تک و نوپا خبر داد.

کد مطلب 5651863

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