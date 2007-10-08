22 کتاب دفاع مقدس رونمایی شدند / انتخاب کتاب سال دفاع در هفته کتاب

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار میرفیصل باقرزاده که در مراسم رونمایی از 22 عنوان کتاب تازه منتشر شده بنیاد سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: بر اساس سیاست های جدید بنیاد، تجهیز کتابخانه ها و مراکز دانشگاهی خارج از کشور و به ویژه آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم. ما برای تنویر افکار عمومی دانشجویان خارجی حاضر به برگزاری کنفرانس های علمی - نظیر آنچه دکتر احمدی نژاد انجام داد - درباره دفاع مقدس با حضور کارشناسان و صاحب نظران مربوطه و ارائه اسناد و مدارک هستیم.

وی مهمترین سیاست های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را حمایت از نویسندگان به صورت مستقیم و در قالب سفارش تولید، حمایت از ناشرین در قالب پیش خرید یک سوم شمارگان تولید شده، حمایت ویژه از آثار منتشره نیروهای مسلح به شرط تایید در شورای کارشناسی بنیاد، خرید کتاب متناسب با کیفیت آثار تولید کنندگان کتاب در عرصه دفاع مقدس برای تجهیز کتابخانه های کشور، حمایت از ادبیات اقلیمی در استان ها و تولیدات برجسته و فاخر برای ترجمه و عرضه به مخاطبان خارجی، بررسی وضعیت کتاب های دفاع مقدس در قالب برگزاری جشنواره انتخاب کتاب سال و نقد کتاب اعلام کرد.

سردار باقرزاده سیاست های بنیاد حفظ آثار را الگودهی و ارائه طریق عنوان کرد و گفت: بنیاد از مشارکت با سایر سازمان ها و ناشرین در عرصه تولید کتاب های ادبی استقبال می کند.

وی در ادامه به عنوان یکی از برنامه های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس از برگزاری جایزه کتاب ربع قرن دفاع مقدس با مشارکت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، بنیاد شهید و نیروهای مسلح خبر داد و اضافه کرد: برگزاری دوره یازدهم انتخاب کتاب سال همزمان با هفته کتاب، نشست های قوت شناسی و آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس، جشنواره شعر استانی در 30 استان تا پایان سال 86 ، کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و کارگاه های آموزشی غیرحضوری برای نوقلمان از دیگر برنامه های بنیاد است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از نویسندگان خواست با استفاده کمتر از اصطلاحات بومی و خاص، به شیوه ای بین المللی داستان بنویسند تا کار ترجمه آثار دفاع مقدس آسان تر شود.

سپس حمید حسام معاون ادبیات و انتشارات این بنیاد، 22 عنوان کتاب جدید بنیاد را به این شرح معرفی کرد:

بخش مجموعه شعر

"خلسه در خون" (مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان کرمانشاه به کوشش اصغر عظیمی مهر و فرشاد فرصت صفایی) "دریا لباس خاکی من بود" (دفتر دوم از مجموعه شعر دفاع مقدس شاعران استان خوزستان به کوشش غلامرضا کاج) "ترکش های اجابت" (مجموعه شعر شاعران خراسان، گردآوری حسین ابراهیمی و هادی منوری) "مسافران رشت اورشلیم" (گردآوری اسماعیل محمد پور)، "یوسف نامه" (اشعار مربوط به شهدای گمنام به کوشش علی رستمی) "کنار چشم خدا" (مجموعه شعر شاعران استان گیلان به کوشش فرامرز محمدپور) "بیعت" از فریدون شمس، "ما ایستاده ایم" (از غلامرضا رحمدل شرفشادهی) "تکه های سرب در دهانم" (از آرش شفاعی) "خورشیدهای بی غروب قبیله عشق" (صالح عطارزاده) "قطاری از جمهوری شهریور" (اسماعیل محمد پور) "اشک انار" و "مهاجران فلق"

بخش خاطره

4 کتاب تحت عناوین "راز شکست قله سپید" (خاطرات سرهنگ پیاده غلامرضا رمضانی) "هنوز زنده اند" (از محمدعلی غریب شاییان) "آن سوی دیوار دل" (مریم زاغیان) و "فرار از خط" (طیبه کیانی)

بخش داستان

"و این صدای جنگ" (محمد رضا بایرامی) و "باران جنوب" (علی الله سلیمی)

بخش پژوهشی

"جنگ شیمیایی عراق علیه ایران به روایت اسناد سازمان ملل متحد"، "بررسی اجمالی جنگ های خلیج فارس" و "طراحی در بحران با تاکید بر بیمارستان های صحرایی"

حمید حسام همچنین از رونمایی "خاک و خاطره" نوشته احمد دهقان درباره آموزش خاطره نویسی و "گام به گام با داستان" اثر حسین فتاحی در آینده ای نزدیک خبر داد.