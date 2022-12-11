به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در نشست با نهادهای حمایتی استان که در راستای خدمات طرح شنبه‌های محرومیت زدایی برگزار شد، افزود: توجه به مسائل اجتماعی از دغدغه‌های اصلی مسئولان استانی بوده و هجمه‌های مختلفی از این حوزه وارد می‌شود که با حمایت در سطح ملی می‌توان آنها را سریع‌تر مرتفع کرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه توسعه برخی مناطق در استان مورد غفلت واقع شده است، ادامه داد: تدوین برنامه عملیاتی مدون، هدف از انجام سفرهای داخل استانی بوده است.

معتمدیان، افزود: این طرح محرومیت زدایی در استان که در چند ماه گذشته اجرایی شده، حاوی پیام به دستگاه‌ها در رابطه با توجه دولت به محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ایجاد توازن در استان مطالبه دولت است، گفت: این امر مهم با حمایت دولت و نمایندگان در حال پیگیری و تحقق است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیاری در مجموعه دولت، خیرین و گروه‌های جهادی برای امر خدمات رسانی به محرومین وجود دارد، اضافه کرد: اکثر نهادها در استان در مسیر خدمات رسانی حرکت می‌کنند و بسیج سازندگی در ابعاد مختلف، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام (ره) و سایر نهادهای انقلابی تلاش‌های وسیعی را آغاز کرده‌اند.

تأمین مسکن از دغدغه‌های اصلی استان است

معتمدیان یادآور شد: لازم است به اقشار محروم و سه دهک اصلی جامعه توجه جدی شود و در این راستا شورای نهادهای حمایتی تشکیل می‌شود تا خدمات رسانی به محرومان تسریع شود.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی در استان است که در کنار اشتغال می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت از روستاها به شهر داشته باشد.

معتمدیان گفت: می‌توان مهاجرت معکوس را با ارائه خدمات در مبدا رقم زد و ارائه زمین در روستاها و کوتاه کردن دست دلالان از بازار خام فروشی محصولات کشاورزی با ایجاد کارگاه‌های تولیدی نقش مهمی در این راستا دارد.

وی با اشاره به حمایت دولت و مجلس از موضوع اشتغال و مسکن محرومان، اظهار کرد: طرح‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال در روستاها هستند باید حمایت شود.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ساماندهی طرح‌های معیشتی در کنار احداث مسکن برای محرومان، افزود: رفع مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان این قشر از جامعه نباید مورد غفلت باشد و لازم است جامعه هدف کاملاً شناسایی شود.

نمایندگان به صورت جدی تر به مسائل استان ورود کنند

معتمدیان با بیان اینکه لازم است از ظرفیت خیرین در امر مدرسه سازی و توسعه فضای آموزشی استفاده شود، یادآور شد: در مرکز استان مدارس سه شیفته وجود دارد و باید کانکس و این مدارس حذف شود.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا به صورت جدی تر و عمیق‌تر به مسائل استان ورود پیدا کرده و مشکلات را به ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در بدنه دولت منتقل کنند.

معتمدیان با بیان اینکه تمرکز زدایی بسیار مهم است، تاکید کرد: تلاش می‌شود روانسازی و تفویض اختیارات به استان افزایش یابد.

وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا توجه بیشتری به راه اندازی صندوق عدالت و پیشرفت در استان‌ها داشته باشند تا سرعت تصمیم گیری های منطقه‌ای با این کار افزایش یابد.

معتمدیان با اشاره به تاکید رییس جمهور بر راه اندازی این صندوق‌ها و اینکه این صندوق به مانند خزانه استانی است، ادامه داد: بسیاری از چرخه‌های کار و فرصت‌ها در استان در بوروکراسی اداری از دست می‌رود.