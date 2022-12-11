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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان:

سه شهید گمنام در زنجان تشییع می شود

سه شهید گمنام در زنجان تشییع می شود

زنجان-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان گفت: همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) استان زنجان میزبان سه شهدای گمنام خواهد بود.

سید شمس الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روزهای پنجم و ششم دی ماه همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) استان زنجان میزبان سه شهدای گمنام خواهد بود.

وی بیان داشت: این شهدا در سه نقطه در استان زنجان تدفین می‌شوند و همچنین مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام در زنجان در شب پنجم دی برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان گفت: صبح روز ۶ دی مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در پادگان ولایت و همچنین مجموعه ورزشی انقلاب شهر زنجان برگزار خواهد شد.

موسوی تاکید کرد: مراسم خاکسپاری سومین شهید گمنام در روستای «خوئین» شهرستان ایجرود برگزار می‌شود.

کد مطلب 5651889

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