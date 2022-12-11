طرح جمع آوری فاضلاب مناطق محروم ارومیه اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی شنبه شب در بیست و پنجمین جلسه شورای نهادهای حمایتی استان افزود: ۲ هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال آب شرب برای تقویت فشار آب مناطق محروم و حاشیه‌ای ارومیه (کوی لاله، رشادت، دین پرست، سالار، اسلام آباد و بادکی) احداث و راه اندازی شد که در سفر وزیر کشور به ارومیه به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: کمبود فضای آموزشی در مناطق حاشیه‌ای از مشکلات مهم دانش آموزان بود که باید به روستاها و یا مناطق همجوار اعزام می‌شدند که با راه اندازی ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه با ظرفیت یک هزار نفر این مشکل رفع شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار نفر در مناطق یاد شده ساکن هستند ادامه داد: در برخی از مناطق این محله در خدمات اولیه هم دچار مشکل بودیم به گونه‌ای که بعد از شناسایی ۸۵ معبر و کوچه شناسایی و پلاک گذاری شده و ۶ هزار و ۷۰۰ کد پستی دریافت کردند.

وی اظهار کرد: در این مناطق چندین میز خدمت دایر شد تا نسبت به حل مشکلات این مناطق و رفع آنها اقدام شود.

رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: حاشیه نشینی، زنان سرپرست خانواده، اعتیاد و ازدواج جوانان از جمله مواردی است که توجه خاصی به آن در اختصاص بودجه وجود دارد.

مهدی عیسی زاده افزود: کارهای عظیمی در نظام اسلامی انجام شده ولی نتوانستیم این اقدامات را به نحوه مطلوبی بیان کنیم و از حقوق آن به نحو احسن دفاع کنیم.

وی گفت: وحدت کاملی بین نیروهای دولت و مجلس وجود دارد و درخواست می‌شود تا اطلاعات دقیق در زمینه بودجه بندی تهیه و ارائه شود.