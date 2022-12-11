زنگ پژوهش و فناوری در مدارس دشتی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در آئین نواختن زنگ پژوهش و فناوری با اشاره به شعار سال گفت: اقدامات دانش آموزان باید بر اساس تحقیق و پژوهش باشد و ارتباط با دانشگاه باید افزایش یابد.

فرماندار دشتی افزود: از طرح‌های پژوهشی در شهرستان در جهت توسعه شهرستان دشتی حمایت می‌شود.

فرماندار دشتی در بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی استاد سید کوچک هاشمی زاده گفت: از تمامی ظرفیت‌ها در جهت تقویت پژوهش سرا استفاده می‌شود.

بحرانی افزود: در دو سال اخیر ۵۰۰ میلیون تومان برای تجهیزات این پژوهش سرا هزینه شده است.

وی تاکید کرد: دانش آموزان به صورت تخصصی در قالب تورهای علمی از این پژوهش سرا استفاده کنند.