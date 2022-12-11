اجرای طرح «امداد زمستانی» در خراسان جنوبی/آمادگی تیم های امدادی

محمد علی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران، هشدار سطح نارنجی برای بسیاری از شهرستان‌های خراسان جنوبی صادر کردیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی بیان‌کرد: وقتی حتی هشدار سطح زرد و نارنجی صادر می‌شود به معنای آمادگی همه دستگاه‌های امدادی است.

آخوندی با اشاره به اینکه از فردا ۲۱ آذرماه، طرح امداد زمستانی در خراسان جنوبی آغاز می‌شود، گفت: طرح امداد زمستانی به طور معمول از اوایل دی ماه آغاز می‌شود ولی به واسطه بارش برف اخیر در سال جاری این طرح را از اواخر آذرماه شروع می‌شود.

وی بیان کرد: در طرح امداد زمستانی دستگاه‌های مختلفی از پلیس راه، هلال احمر، راهداری و … حضور دارند که هر دستگاه به طور مستقل آمارهای خدمت رسانی خود را ارائه خواهند داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف در بسیاری از محورهای خراسان جنوبی باریدن گرفته و در محورهای شهرستان‌های نهبندان و درمیان شاهد بارش نعمت الهی هستیم.

آخوندی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته به واسطه لغزندگی جاده و عدم مراعات قوانین تصادفاتی داشته‌ایم ولی خوشبختانه شاهد اتفاق دیگری چون در راه ماندگان، خسارت شدید به خانه‌های روستاییان و… نبوده‌ایم.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی رانندگان باید مراقبت‌های لازم را داشته باشند و در وهله اول از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرده و در گام دوم در صورت نیاز به سفر از ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: در هر صورت در خراسان جنوبی آمادگی لازم برای اسکان در راه ماندگان احتمالی در جاده برای روزهای آتی و سایر خدمات امداد و نجات وجود دارد.