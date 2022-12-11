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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸

فرماندار دشتی:

دشتی نیازمند ایجاد شهرک شیلاتی و گردشگری است

دشتی نیازمند ایجاد شهرک شیلاتی و گردشگری است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: شهرستان دشتی با دارا بودن ۲۵ کیلومتر مرز ساحلی، نیازمند ایجاد شهرک شیلاتی و گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر شاهد تلاش‌ها و خدمات بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در استان بشهر هستیم.

وی اضافه کرد: بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد انقلابی تاکنون توانسته منشأ خدمات ارزشمند و ماندگاری در استان باشد و بازوی قوی اجرایی برای دولت به شمار می‌رود.

بحرانی با اشاره به رایزنی‌هایش با معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در خصوص افزایش میزان اعتبار اجرای طرح‌های هادی و گردشگری در شهرستان دشتی، افزود: شهرستان دشتی با دارا بودن ۲۵ کیلومتر مرز ساحلی، نیازمند ایجاد شهرک شیلاتی و گردشگری است.

وی تصریح کرد: متأسفانه تاکنون اقدامات مهمی در این خصوص صورت نگرفته، که باید تلاش شود با پیگیری‌های ویژه اقدامات ماندگاری صورت گیرد.

کد مطلب 5651937

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