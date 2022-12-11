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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۶

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

هرفردی با جان مردم بازی کند باید پاسخگو باشد

هرفردی با جان مردم بازی کند باید پاسخگو باشد

عضو شورای شهر تهران گفت‌:قوه قضائیه گزارش آلودگی هوا را جدی بگیرد، هرکسی به هر دلیلی با جان مردم بازی می‌کند باید جوابگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و درباره آلودگی هوای تهران گفت: قوانین و تکالیف بسیاری در رابطه با آلودگی هوا وجود دارد اما سوالی که وجود دارد این است که نتیجه چه بوده است؟.

وی تصریح کرد: در حوزه آلودگی هوا یک نهاد پیدا نشده است که بگوید خطای انسانی موجب آلودگی هوا است، یا بگویند نتوانسته‌اند اقدامی انجام دهند و در این حوزه ترک فعل رخ داده است.

کاشانی با تاکید بر اینکه ۴۳ سال است هیچ نهادی مقصر نیست گفت: آیا فقط مردم باید جان خود را از دست بدهند و بیرون نیایند؟ قوه قضائیه گزارش آلودگی هوا را جدی بگیرد، دلتان برای مردم بسوزد، هرکسی به هر دلیلی با جان مردم بازی می‌کند باید جوابگو باشد.

کد مطلب 5651944
مهشید جعفری معظم

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