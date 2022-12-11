هرفردی با جان مردم بازی کند باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و درباره آلودگی هوای تهران گفت: قوانین و تکالیف بسیاری در رابطه با آلودگی هوا وجود دارد اما سوالی که وجود دارد این است که نتیجه چه بوده است؟.

وی تصریح کرد: در حوزه آلودگی هوا یک نهاد پیدا نشده است که بگوید خطای انسانی موجب آلودگی هوا است، یا بگویند نتوانسته‌اند اقدامی انجام دهند و در این حوزه ترک فعل رخ داده است.

کاشانی با تاکید بر اینکه ۴۳ سال است هیچ نهادی مقصر نیست گفت: آیا فقط مردم باید جان خود را از دست بدهند و بیرون نیایند؟ قوه قضائیه گزارش آلودگی هوا را جدی بگیرد، دلتان برای مردم بسوزد، هرکسی به هر دلیلی با جان مردم بازی می‌کند باید جوابگو باشد.