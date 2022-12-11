به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدرضا ناصری صبح یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور و رؤسای بهزیستی استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی اظهار داشت: خدمت به معلولان به عنوان بندگان خاص خدا از اجر و ثواب بسیاری برخوردار است و مسئولان باید به عنوان خدمتگزاران این قشر از این فرصت بهترین بهره را ببرند.

وی از حضور مسئولان بهزیستی در یزد قدردانی کرد و افزود: برخی از خانواده های معلولان نیاز به رسیدگی بیشتری دارند که این خانواده ها باید مورد توجه مسئولان بهزیستی قرار گیرند.

ناصری همچنین بر لزوم فعالیت جدی در حوزه پیشگیری از معلولیت ها تاکید کرد و افزود: بخشی از این آموزش ها در احکام و آموزش های دینی وجود دارد و اسلام حتی برای شکل گیری نطفه سالم برنامه ریزی کرده است.

وی اظهار داشت: اگر این برنامه های دینی و در کنار آن، آموزش های علمی به خانواده ها داده شود، دیگر شاهد تولد نوزادان معلول یا معلولیت های ثانویه نخواهیم بود.

ناصری عنوان کرد: بهزیستی باید پیشگیری و آموزش های این حوزه را به طور جدی پیگیری کند تا دیگر شاهد تولد نوزادان معلول نباشیم و آمار معلولیت ها را به حداقل برسانیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد همچنین بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی در محلات به ویژه برای اقشار آسیب پذیر تاکید کرد.