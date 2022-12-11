کشف ۲۸۸ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان نی ریز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رهام بخش حبیبی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نی‌ریز با اقدامات فنی و تخصصی از خبری مبنی بر دپو تریاک در بیابان‌های اطراف یکی از روستاهای این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران انتظامی در بازرسی و پاک سازی از آن محل ۲۸۸ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت کاملاً حرفه‌ای در بیابان دپو شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این خصوص یک قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.