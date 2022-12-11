به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، علیرضا تفته، دانشجوی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درباره جزئیات این سامانه، گفت: با بهرهگیری از دادههای آبشناسی و دادههای ژئوشیمیایی، سامانهای طراحی و ساخته شد که بر روی چشمهها نصب میشود و با استفاده از سنسورهای بکار رفته در دستگاه، شش متغیر از آب چشمهها را به صورت پیدرپی و منظم اندازهگیری و به صورت پیامک ارسال میکند. دیتاهای ارسال شده با استفاده از روش Fuzzy clustering دستهبندی و پردازش میشود و این امکان را فراهم میکند تا با استفاده از هوش مصنوعی زمان و مکان وقوع زمینلرزه تخمین زده شود.
وی افزود: دستگاه پیشبینی زلزله با استفاده از هوش مصنوعی Earthquake Forecasting System with Artificial intelligen در دوره اخیر مسابقات بینالمللی اختراعات کشور سوئیس که با عنوان IFIA و با حضور ۷۴۰ اختراع از ۳۲ کشور از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، مراکش، ایران، قطر، بحرین، انگلستان، لبنان، لهستان، روسیه، هنگ کنگ، برزیل، چین برگزار شد، موفق به کسب مدال طلای مسابقات شده است.
علیرضا تفته، دانشجوی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه تهران درباره اهمیت طرح خود که موفق به دریافت مدال طلا شده است، گفت: ایران از جمله کشورهایی است که از گسلهای فراوانی تشکیل شده است که حرکت این گسلها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده در درون زمین و بروز زلزلههای مکرر میشود. وقوع این زمینلرزهها تلفات جانی و خسارتهای مالی فراوانی را در مناطق شهری به دنبال داشته است.
وی افزود: زمینلرزهها اغلب با یک سری نشانهها پیش از رویداد همراه هستند که اصطلاحاً به آنها پیشنشانگرهای زمینلرزه گفته میشود. تاکنون دهها پیشنشانگر مختلف برای زمینلرزه شناسایی شده است که از مهمترین آنها میتوان به پیشنشانگرهای آبشناختی، پیشنشانگرهای حرارتی، پیشنشانگرهای ژئودزی و پیشنشانگرهای ژئوفیزیکی اشاره کرد.
این محقق در پاسخ به اینکه دقت پیشبینی سامانه ساخته شده برای تخمین زلزله چه میزان است، اظهار کرد: این سامانه نیازمند چند صد دستگاه فعال بر روی چشمههای کشور میباشد. به عنوان یک دانشجو توانایی ساخت صرفاً یک نمونه آزمایشگاهی از این دستگاه را داشتم که امیدوارم در آینده با حمایت مسئولان حوزه مدیریت بحران در کشور بتوانم تحقیقات در این حوزه را توسعه دهم.
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