«دو ماه شمسی» دیپلم افتخار جشنواره ملی فانوس را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اثر دو ماه شمسی در شاخه فیلم داستانی بلند در ششمین جشنواره ملی فانوس، ویژه تولیدات هنری و سینمایی ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ها، موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

داستان این تله فیلم سرگذشت شهیدان کاظم دیاله و حاج عباس احمدی، دو نفر از انقلابیون روستای شمسی رستاق در شهرستان اشکذر است که در دوران انقلاب اسلامی به شهادت رسیده اند.

تله فیلم دو ماه شمسی به کارگردانی و نویسندگی سعید زارعیان و تهیه کنندگی سید جلال دهقانی اشکذری در سال ۱۳۹۶ در ژانر درام و دفاع مقدس در معاونت سیمای صدا و سیمای مرکز یزد تولید شد.

گفتنی است؛ در این فیلم ۳۵ بازیگر هنرنمایی می کنند که علی اوسیوند، امیرمحمد زند و شراره رخام از تهران و هنرمندان یزدی همچون مهدی قانع، هادی آقا بزرگی، صاحب حائری زاده، جواد فارغی و ملیحه خوشنام و چند تن دیگر از هنرمندان یزدی در آن هنرنمایی می کنند.