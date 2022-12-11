تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه شهر سلامت شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ‌زاده صبح یکشنبه در کارگروه رفع موانع شهر سلامت افزود: بیش از ۱۰ سرمایه گذار از کشورهای مختلف به ویژه همسایگان ایران برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز تمایل کرده اند، بنابراین در صورت رفع مشکلات موجود و سرعت گرفتن احداث این منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر تحولات حوزه سلامت، نتایج درخور توجهی در حوزه جذب سرمایه نیز حاصل خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهر سلامت باید تا پایان آذر ماه مکاتبه‌ای با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد تا در قالب سرمایه گذاری مخصوص برای روستاهای زیر سطح خانوار مبلغ ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان از طرف وزارتخانه به شهر سلامت تخصیص یابد.

جانشین استاندار فارس در شورای سلامت استان با تاکید بر اینکه رفع مشکلات و موانع در چنین پروژه گسترده ای باید با برنامه ریزی، موردی و عملیاتی انجام شود عنوان کرد: هدف از برگزاری جلسات کارگروه شهر سلامت در معاونت هماهنگی امور زائرین و گردشگری نیز این است که مصوباتی قابل اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

فرخ‌زاده به مشکلات پروژه شهر سلامت در حوزه تأمین برق اشاره کرد و افزود: با رایزنی‌های انجام شده مقرر شد شرکت توزیع برق شیراز نسبت به افزایش میزان ۱۵۰ کیلووات برق فعلی چاه آب شهر سلامت شیراز تا میزان ۲۴۰ کیلووات اقدام لازم را تا پایان دی ماه انجام دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مصوبه این جلسه شهر سلامت شیراز جهت افزایش برق موقت ۱۵۰ کیلو وات فعلی پس از اخذ نظر کارشناسی از مشاور شرکت توزیع برق شیراز ایستگاه انتقال برق را مشخص و اقدامات لازم جهت احداث شبکه را انجام دهد، بنابراین شهر سلامت شیراز و شرکت توزیع برق شیراز باید این موضوع را تا پایان بهمن ماه به سرانجام برسانند.



معاون استاندار فارس اظهار داشت: شهر سلامت شیراز موظف شده است پس از بررسی‌های کارشناس مربوطه جهت پایین آوردن تعرفه فعلی برق مصرفی که با ضریب زیان محاسبه می‌شود جهت دریافت پروانه جداگانه برای چاه آب اقدامات لازم را تا پایان دی ماه انجام دهد.



فرخ‌زاده یادآور شد: بر اساس بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه ملزم به ماده ۵۶ قانون الحاق تسهیلات مربوط به افزایش بودجه توانیر شهر سلامت شیراز اسناد مربوطه را پس از بررسی توسط مشاور و اخذ نظر کارشناسی جهت استفاده از تعرفه‌های جدید به شرکت برق منطقه‌ای فارس ارسال گردد که مسئول انجام این اقدام نیز شهر سلامت و شرکت برق منطقه‌ای هستند.



به گفته فرخ‌زاده با توجه به اینکه بر اساس نظر کارشناسی، انتقال خط گاز از ضلع جنوبی به حاشیه شهر سلامت مقرون به صرفه اعلام نشده پیشنهاد گردید شهر سلامت شیراز مکاتباتی با شرکت ملی گاز با موضوع تغییر کلاس ۶۰ به ۴۰ انجام دهد و همچنین جهت مطرح کردن موضوع در کمیسیون انرژی اقدامات لازم توسط شهر سلامت شیراز تا پایان آذر ماه انجام شود.

یکی از موضوعات دیگری که در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تعیین و تکلیف معادنی بود که در مجاورت پروژه شهر سلامت وجود دارد که بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد موضوعات از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت و شورای معادن استان پیگیری شود.



به گفته معاون استاندار فارس دکل مخابراتی تأسیس شده در شهر سلامت که پیش از این با یک دیزل ژنراتور کار می‌کرده با مشکل مواجه شده و از طرفی هزینه پهنای باند و انتقال بیش از ۱۲ میلیارد تومان تخمین زده شده است، شهر سلامت باید تا پایان آذر ماه مکاتبه‌ای با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین زمینه نیز انجام دهد.